Необычный рецепт из Швейцарии: как приготовить Базельский луковый пирог

Этот луковый пирог идеально для сытного ужина и может стать приятным перекусом.

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Базельский луковый пирог готовится с большим количеством начинки. Лук не поджаривается, а томится на сливочном масле. Рецептом поделились на сайте NZZ.

Ингредиенты рассчитаны на 1 круглую форму диаметром 28 см.

Базельский луковый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

200 г белой муки;

90 г сливочного масла;

1 яйцо;

0,5 ч. л. соли.

Для начинки:

500 г лука;

50 г сливочного масла;

1 чайная ложка сахара;

2 дл молока;

1 дл сливок;

2 больших яйца;

соль, черный перец, мускатный орех;

одна столовая ложка мелко нарезанной петрушки, или несколько веточек тимьяна;

150 г сыра Эмменталь.

Для теста просейте муку в миску и сделайте углубление. Масло нарезаем кубиками и выкладываем в него. Добавляем яйцо и соль и замешиваем тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает в холодильнике, разогрейте духовку до 200 градусов. Очистите лук и нарежьте его тонкими кольцами (лучше всего это сделать с помощью мандолины). Нагрейте сливочное масло в большой сковороде. Выложите кольца лука в сковороду, посыпьте сахаром и пассеруйте под закрытой крышкой на слабом огне 20-25 минут, периодически помешивая. Лук не должен подрумяниться во время приготовления.

Далее смешайте молоко, сливки и яйца, приправьте солью, перцем и мускатным орехом. (Вместо 2 дл молока и 1 дл сливок вы также можете использовать 3 дл сливок). Вымойте петрушку или тимьян, встряхните и мелко нарежьте или, если используете тимьян, снимите листья со стеблей. Вмешайте травы в сливочно-яичную смесь.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Поместите шарик теста в центр формы и разровняйте его руками, пока тесто не закроет всю форму. Следите, чтобы край тоже был покрыт тестом. Альтернативно, поместите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность, раскатайте его скалкой и выложите им форму. Наколите тесто несколько раз вилкой.

Откиньте тушеный лук на дуршлаг. Пока лук стечет, натрите сыр на терке для оладий. На основу из теста выкладываем лук, посыпаем его тертым сыром и поливаем молочно-сливочной смесью. Поперчите и выпекайте пирог 30-40 минут до золотистого цвета.

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