Незвичайний рецепт зі Швейцарії: як приготувати Базельський цибулевий пиріг

Цей цибулевий пиріг ідеальний для ситної вечері та може стати приємним перекусом.

Related video

Базельський цибулевий пиріг готується з великою кількістю начинки. Цибуля не підсмажується, а томиться на вершковому маслі. Рецептом поділилися на сайті NZZ.

Інгредієнти розраховані на 1 круглу форму діаметром 28 см.

Базельський цибулевий пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г білого борошна;

90 г вершкового масла;

1 яйце;

0,5 ч. л. солі.

Для начинки:

500 г цибулі;

50 г вершкового масла;

1 чайна ложка цукру;

2 дл молока;

1 дл вершків;

2 великих яйця;

сіль, чорний перець, мускатний горіх;

одна столова ложка дрібно нарізаної петрушки, або кілька гілочок чебрецю;

150 г сиру Емменталь.

Для тіста просійте борошно в миску та зробіть заглиблення. Масло нарізаємо кубиками та викладаємо в нього. Додаємо яйце та сіль і замішуємо тісто. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.

Поки тісто відпочиває в холодильнику, розігрійте духовку до 200 градусів. Очистіть цибулю і наріжте її тонкими кільцями (найкраще це зробити за допомогою мандоліни). Нагрійте вершкове масло у великій сковороді. Викладіть кільця цибулі в сковороду, посипте цукром і пасеруйте під закритою кришкою на слабкому вогні 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Цибуля не повинна підрум'янитися під час приготування.

Далі змішайте молоко, вершки та яйця, приправте сіллю, перцем і мускатним горіхом. (Замість 2 дл молока і 1 дл вершків ви також можете використовувати 3 дл вершків). Вимийте петрушку або чебрець, струсіть і дрібно наріжте або, якщо використовуєте чебрець, зніміть листя зі стебел. Вмішайте трави у вершково-яєчну суміш.

Змастіть форму для випічки вершковим маслом. Помістіть кульку тіста в центр форми і розрівняйте її руками, поки тісто не закриє всю форму. Слідкуйте, щоб край теж був покритий тістом. Альтернативно, помістіть тісто на злегка посипану борошном робочу поверхню, розкачайте його качалкою і викладіть ним форму. Наколіть тісто кілька разів виделкою.

Відкиньте тушковану цибулю на друшляк. Поки цибуля стече, натріть сир на тертці для оладок. На основу з тіста викладаємо цибулю, посипаємо її тертим сиром і поливаємо молочно-вершковою сумішшю. Поперчіть і випікайте пиріг 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Читайте також:

Пиріг-невидимка з яблуками: рецепт смачної осінньої випічки

Простий і ситний: як приготувати смачний пиріг із капустою

Економний, але дуже смачний: як приготувати англійський яблучний пиріг