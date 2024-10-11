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Їжа

Незвичайний рецепт зі Швейцарії: як приготувати Базельський цибулевий пиріг

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Фото: 1000.menu | Базельський цибулевий пиріг

Цей цибулевий пиріг ідеальний для ситної вечері та може стати приємним перекусом.

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Базельський цибулевий пиріг готується з великою кількістю начинки. Цибуля не підсмажується, а томиться на вершковому маслі. Рецептом поділилися на сайті NZZ.

Інгредієнти розраховані на 1 круглу форму діаметром 28 см.

Базельський цибулевий пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 200 г білого борошна;
  • 90 г вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 0,5 ч. л. солі.

Для начинки:

  • 500 г цибулі;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 2 дл молока;
  • 1 дл вершків;
  • 2 великих яйця;
  • сіль, чорний перець, мускатний горіх;
  • одна столова ложка дрібно нарізаної петрушки, або кілька гілочок чебрецю;
  • 150 г сиру Емменталь.

Для тіста просійте борошно в миску та зробіть заглиблення. Масло нарізаємо кубиками та викладаємо в нього. Додаємо яйце та сіль і замішуємо тісто. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.

Поки тісто відпочиває в холодильнику, розігрійте духовку до 200 градусів. Очистіть цибулю і наріжте її тонкими кільцями (найкраще це зробити за допомогою мандоліни). Нагрійте вершкове масло у великій сковороді. Викладіть кільця цибулі в сковороду, посипте цукром і пасеруйте під закритою кришкою на слабкому вогні 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Цибуля не повинна підрум'янитися під час приготування.

Далі змішайте молоко, вершки та яйця, приправте сіллю, перцем і мускатним горіхом. (Замість 2 дл молока і 1 дл вершків ви також можете використовувати 3 дл вершків). Вимийте петрушку або чебрець, струсіть і дрібно наріжте або, якщо використовуєте чебрець, зніміть листя зі стебел. Вмішайте трави у вершково-яєчну суміш.

Змастіть форму для випічки вершковим маслом. Помістіть кульку тіста в центр форми і розрівняйте її руками, поки тісто не закриє всю форму. Слідкуйте, щоб край теж був покритий тістом. Альтернативно, помістіть тісто на злегка посипану борошном робочу поверхню, розкачайте його качалкою і викладіть ним форму. Наколіть тісто кілька разів виделкою.

Відкиньте тушковану цибулю на друшляк. Поки цибуля стече, натріть сир на тертці для оладок. На основу з тіста викладаємо цибулю, посипаємо її тертим сиром і поливаємо молочно-вершковою сумішшю. Поперчіть і випікайте пиріг 30-40 хвилин до золотистого кольору.

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