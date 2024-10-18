Готується швидко і коштує недорого: рецепт пирога з картоплею
Такий пиріг готують із солоним сиром і картоплею.
Пиріг із начинкою з картоплі та сиру готують із дріжджового тіста. Подавати такий пиріг найкраще теплим, але й охолоджений він однаково залишиться смачним. Зберігати готовий пиріг можна кілька днів. Фокус розповість, як його приготувати.
Пиріг із картоплею
Інгредієнти:
Для начинки:
- картопля — 3-4 шт. (400 г);
- розсільний сир (фета, бринза) — 100 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 40 г;
- чебрець або майоран — за бажанням;
- сіль;
- вершкове масло.
Для тіста:
- борошно — 300 г;
- молоко — 80 мл;
- вершкове масло — 30 г;
- дріжджі пресовані — 6 г;
- цукор — 0,5 ч. л.
Спочатку замісіть тісто. Вершкове масло розтопіть і остудіть до кімнатної температури. У 120 мл води розмішайте дріжджі, у молоці розмішайте цукор. Борошно із сіллю просійте гіркою в миску, у середині зробіть заглиблення, влийте воду та молоко.
Додайте розтоплене масло. Замісіть м'яке тісто. Перекладіть у чисту миску, затягніть плівкою і залиште на кілька годин.
І готуйте начинку. Відваріть картоплю в мундирі до готовності. Очистіть картоплю від шкірки та розімніть із вершковим маслом до однорідності.
Окремо розімніть сир і додайте в картоплю разом зі сметаною, посоліть і перемішайте. Можна додати чебрець, або майоран.
Розімніть або розкачайте тісто в корж товщиною 7-10 мм. На середину покладіть начинку, розрівняйте. Потім, збираючи кінці тіста, стягніть їх на середину, з'єднайте і защипніть. Перекладіть пиріг на деко, зробіть надріз, щоб виходила пара. Прикрийте плівкою і залиште на 30 хвилин.
Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 200 °С 20-25 хвилин. Дістаньте пиріг із духовки й одразу ж змастіть вершковим маслом.
Читайте також:
Незвичайний рецепт зі Швейцарії: як приготувати Базельський цибулевий пиріг
Пиріг-невидимка з яблуками: рецепт смачної осінньої випічки