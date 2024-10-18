Готується швидко і коштує недорого: рецепт пирога з картоплею

Такий пиріг готують із солоним сиром і картоплею.

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Пиріг із начинкою з картоплі та сиру готують із дріжджового тіста. Подавати такий пиріг найкраще теплим, але й охолоджений він однаково залишиться смачним. Зберігати готовий пиріг можна кілька днів. Фокус розповість, як його приготувати.

Пиріг із картоплею

Інгредієнти:

Для начинки:

картопля — 3-4 шт. (400 г);

розсільний сир (фета, бринза) — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

вершкове масло — 40 г;

чебрець або майоран — за бажанням;

сіль;

вершкове масло.

Для тіста:

борошно — 300 г;

молоко — 80 мл;

вершкове масло — 30 г;

дріжджі пресовані — 6 г;

цукор — 0,5 ч. л.

Спочатку замісіть тісто. Вершкове масло розтопіть і остудіть до кімнатної температури. У 120 мл води розмішайте дріжджі, у молоці розмішайте цукор. Борошно із сіллю просійте гіркою в миску, у середині зробіть заглиблення, влийте воду та молоко.

Додайте розтоплене масло. Замісіть м'яке тісто. Перекладіть у чисту миску, затягніть плівкою і залиште на кілька годин.

І готуйте начинку. Відваріть картоплю в мундирі до готовності. Очистіть картоплю від шкірки та розімніть із вершковим маслом до однорідності.

Окремо розімніть сир і додайте в картоплю разом зі сметаною, посоліть і перемішайте. Можна додати чебрець, або майоран.

Розімніть або розкачайте тісто в корж товщиною 7-10 мм. На середину покладіть начинку, розрівняйте. Потім, збираючи кінці тіста, стягніть їх на середину, з'єднайте і защипніть. Перекладіть пиріг на деко, зробіть надріз, щоб виходила пара. Прикрийте плівкою і залиште на 30 хвилин.

Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 200 °С 20-25 хвилин. Дістаньте пиріг із духовки й одразу ж змастіть вершковим маслом.

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