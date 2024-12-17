Рецепт, который покорил соцсети: как приготовить пирог с грибами и луком (видео)

Этот пирог готовится легко и понадобится всего несколько ингредиентов.

Related video

Чтобы приготовить этот пирог с грибами и луком, необязательно быть искусным кулинаром, или профессиональным поваром. Пирог с грибами и луком готовят многие блогеры и это очень вкусно. Особенно, если взять готовое слоеное тесто. Тогда вам придется готовить только начинку. Рецептом поделились на сайте Click.

Пирог с грибами

Пирог с луком и грибами

Ингредиенты:

500 г — грибов (шампиньонов, или вешенок);

большая луковица;

2-3 зубчика чеснока;

оливковое масло;

соль и перец;

петрушка;

слоеное тесто;

тертая моцарелла;

столовая ложка топленого сливочного масла.

Начинаем с обжаривания грибов и лука. Грибы обжариваем в небольшом количестве оливкового масла и, как только из них выпарится жидкость, добавляем еще и лук. За минуту до выключения огня добавьте чеснок, приправьте солью и перцем. Добавляем нарезанную петрушку и даем начинке остыть.

Далее занимаемся тестом. Выкладываем лист теста на противень, застеленный бумагой для выпечки. Надрезаем по краям, чтобы сформировать пышные бортики. Выкладываем слой тертой моцареллы, сверху – грибную смесь.

Смажьте бока небольшим количеством растопленного сливочного масла и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут, пока слоеное тесто не подрумянится. Нарежьте на порции и подавайте.

Читайте также:

Пышная яблочная шарлотка: как приготовить вкусную выпечку

Рецепт яблочного пирога с тонкими коржами: получается всегда (видео)

Заливные пироги: два способа приготвоить простую выпечку с начинкой