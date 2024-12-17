Рецепт, который покорил соцсети: как приготовить пирог с грибами и луком (видео)
Этот пирог готовится легко и понадобится всего несколько ингредиентов.
Чтобы приготовить этот пирог с грибами и луком, необязательно быть искусным кулинаром, или профессиональным поваром. Пирог с грибами и луком готовят многие блогеры и это очень вкусно. Особенно, если взять готовое слоеное тесто. Тогда вам придется готовить только начинку. Рецептом поделились на сайте Click.
Пирог с луком и грибами
Ингредиенты:
- 500 г — грибов (шампиньонов, или вешенок);
- большая луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- оливковое масло;
- соль и перец;
- петрушка;
- слоеное тесто;
- тертая моцарелла;
- столовая ложка топленого сливочного масла.
Начинаем с обжаривания грибов и лука. Грибы обжариваем в небольшом количестве оливкового масла и, как только из них выпарится жидкость, добавляем еще и лук. За минуту до выключения огня добавьте чеснок, приправьте солью и перцем. Добавляем нарезанную петрушку и даем начинке остыть.
Далее занимаемся тестом. Выкладываем лист теста на противень, застеленный бумагой для выпечки. Надрезаем по краям, чтобы сформировать пышные бортики. Выкладываем слой тертой моцареллы, сверху – грибную смесь.
Смажьте бока небольшим количеством растопленного сливочного масла и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут, пока слоеное тесто не подрумянится. Нарежьте на порции и подавайте.
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