Меню на свята: рецепт ситної закуски з куркою та грибами
Тарталетки з ситною начинкою – чудовий варіант закуски на святковий стіл
Ефектна та ситна закуска з куркою та грибами — страва, яка доповнить будь-який святковий стіл і довго на ньому не затримається. Сьогодні пропонуємо вам рецепт від відомої кулінарної блогерки Ольги Головіної. Така закуска одразу ж приверне до себе увагу, а її смак потішить гостей.
Закуска з куркою та грибами
Інгредієнти:
- тортилья – 4 шт;
- куряче філе – 1 шт;
- твердий сир – 100 г;
- яйця варені – 2 шт;
- печериці – 200 г;
- часник – 2 зубчики;
- зелень – за бажанням;
- горіхи;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Куряче філе відварити в підсоленій воді з перцем і лавровим листом. Готове м'ясо порізати кубиками або порвати на волокна.
Гриби порізати кубиками й обсмажити до готовності. Яйця відварити круто, і разом із сиром натерти на дрібну тертку.
Усі інгредієнти змішати в мисці, посолити, поперчити, додати часник, пропущений через прес. Усе добре перемішати.
Тортильї розрізати навпіл, скрутити їх у конуси і закріпити зубочисткою. Можна їх також змастити яйцем і посипати кунжутом. Конуси викласти на деко, застелене пергаментом, і відправити їх у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин, щоб вони підсохли і добре тримали форму.
Наповнити тортильї начинкою та обваляти верхівку в подрібнених горіхах. Хрусткі конуси зі смачною начинкою готові.
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