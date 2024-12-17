Меню на свята: рецепт ситної закуски з куркою та грибами

Тарталетки з ситною начинкою – чудовий варіант закуски на святковий стіл

Related video

Ефектна та ситна закуска з куркою та грибами — страва, яка доповнить будь-який святковий стіл і довго на ньому не затримається. Сьогодні пропонуємо вам рецепт від відомої кулінарної блогерки Ольги Головіної. Така закуска одразу ж приверне до себе увагу, а її смак потішить гостей.

Закуска з куркою та грибами

Інгредієнти:

тортилья – 4 шт;

куряче філе – 1 шт;

твердий сир – 100 г;

яйця варені – 2 шт;

печериці – 200 г;

часник – 2 зубчики;

зелень – за бажанням;

горіхи;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити в підсоленій воді з перцем і лавровим листом. Готове м'ясо порізати кубиками або порвати на волокна.

Гриби порізати кубиками й обсмажити до готовності. Яйця відварити круто, і разом із сиром натерти на дрібну тертку.

Усі інгредієнти змішати в мисці, посолити, поперчити, додати часник, пропущений через прес. Усе добре перемішати.

Тортильї розрізати навпіл, скрутити їх у конуси і закріпити зубочисткою. Можна їх також змастити яйцем і посипати кунжутом. Конуси викласти на деко, застелене пергаментом, і відправити їх у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин, щоб вони підсохли і добре тримали форму.

Наповнити тортильї начинкою та обваляти верхівку в подрібнених горіхах. Хрусткі конуси зі смачною начинкою готові.

Читайте також:

Проста закуска на святковий стіл: як приготувати млинці з червоною ікрою

Курячі крильця: простий рецепт із пікантним маринадом

Закуска до святкового столу за 10 хвилин: простий рецепт кулінарного хіта