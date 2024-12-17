Меню на праздники: рецепт сытной закуски с курицей и грибами

Тарталетки с сытной начинкой – отличный вариант закуски на праздничный стол

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Эффектная и сытная закуска с курицей и грибами – блюдо, которое дополнит любой праздничный стол и долго на нем не задержится. Сегодня предлагаем вам рецепт от известного кулинарного блогера Ольги Головиной. Такая закуска сразу же привлечет к себе внимание, а ее вкус порадует гостей.

Закуска с курицей и грибами

Ингредиенты:

тортилья – 4 шт;

куриное филе – 1 шт;

твердый сыр – 100 гр;

яйца вареные – 2 шт;

шампиньоны – 200 гр;

чеснок – 2 зубчика;

зелень – по желанию;

орехи;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде с перцем и лавровым листом. Готовое мясо порезать кубиками или порвать на волокна.

Грибы порезать кубиками и обжарить до готовности. Яйца отварить вкрутую, и вместе с сыром натереть на мелкую терку.

Все ингредиенты смешать в миске, посолить, поперчить, добавить чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо перемешать.

Тортильи разрезать пополам, скрутить их в конусы и закрепить зубочисткой. Можно их также смазать яйцом и посыпать кунжутом. Конусы выложить на противень, застеленный пергаментом, и отправить их в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, чтобы они подсохли и хорошо держали форму.

Наполнить тортильи начинкой и обвалять верхушку в измельченных орехах. Хрустящие конусы со вкусной начинкой готовы.

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