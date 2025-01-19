Реальность оказалась страшнее прогнозов: ученые отчитались о росте заболевания деменцией

Наука уже давно взяла деменцию под постоянный контроль и изучение, пытаясь предотвратить ее неминуемое распространение по миру. Однако недавно ученые выяснили, что их предыдущие прогнозы значительно преуменьшали проблему.

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Новое исследование ученых выяснило, что риск развития деменции у американцев в возрасте 55 лет и старше составляет 42%, что более чем в два раза превышает ранее зарегистрированный показатель. Эта поразительная цифра подчеркивает растущее влияние деменции на стареющее население во всем мире: только в 2025 году ожидается 500 000 новых случаев заболевания, а к 2060 году их число удвоится до 1 миллиона США.

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Деменция, характеризующаяся прогрессирующим ухудшением памяти, концентрации внимания и способности принимать решения, все больше связана со старением населения США, где 58 миллионов человек уже старше 65 лет.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine и проведенном учеными из Университета Джона Хопкинса, Нью-Йоркского университета Лангоне и других институтов, были проанализированы десятилетия данных, полученных в ходе нейрокогнитивного исследования ARIC-NCS. Это долгосрочное исследование, начатое в 1987 году, отслеживало сосудистое и когнитивное здоровье почти 16 000 участников, что делает его одним из самых полных анализов такого рода.

С 1987 по 2020 год у 3 252 участников была диагностирована деменция. Оказалось, что женщины подвержены большему риску (48%) по сравнению с мужчинами (35%), в основном из-за большей продолжительности жизни. Основные факторы, определяющие риск развития деменции, включают генетику, состояние здоровья и образ жизни. Например, носительство варианта гена APOE4, связанного с поздним развитием болезни Альцгеймера, повышает риск на 45-60%.

Хронические заболевания, такие как высокое давление, диабет и ожирение, наряду с нездоровым питанием, недостаточной активностью и потерей слуха, также вносят существенный вклад в риск начала развития болезни. Возраст остается самым значительным фактором риска: вероятность развития деменции у людей, достигших 75 лет, превышает 50%. Исследование подчеркивает необходимость раннего вмешательства, поскольку снижение когнитивных способностей часто начинается в среднем возрасте.

По словам доктора Йозефа Кореша, старшего научного сотрудника исследования, этот растущий кризис представляет собой серьезную проблему для политиков в области здравоохранения. Он указал на профилактические меры, такие как более эффективное лечение хронических заболеваний, доступность слуховых аппаратов и инициативы по устранению расового неравенства, как на важнейшие шаги по сокращению случаев деменции.

В настоящее время только одна треть американцев с потерей слуха пользуется слуховыми аппаратами, и этот показатель может быть улучшен благодаря государственной поддержке доступных вариантов. Учитывая, что США является страной с достаточно высоким уровнем жизни, глобальный прогноз на подобные факторы может быть куда хуже.

Чтобы справиться с эпидемией деменции, системы здравоохранения должны быть готовы удовлетворить растущий спрос на ресурсы и поддержку, заявили авторы. Общественные мероприятия, такие как пропаганда здорового образа жизни, контроль над сосудистыми факторами риска и улучшение психического здоровья, могут замедлить снижение когнитивных способностей и снизить общую долю больных.

Однако исследование также подчеркивает важность справедливой политики в области здравоохранения, учитывающей уникальные потребности различных групп населения, особенно сообществ, несоразмерно подверженных деменции. В связи с ростом распространенности болезни данное исследование служит важнейшим призывом к скорому действию.

Политики, медицинские работники и общество в целом должны уделять приоритетное внимание профилактике, раннему вмешательству и целевой поддержке уязвимых групп населения для борьбы с этой растущей проблемой общественного здравоохранения, считают авторы.

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