Будущее готовит им ловушку: ученые рассказали о новой опасности для пожилых людей

В последнее десятилетие наша планета начала проходить целый ряд ощутимых глобальных изменений. Недавно ученые выяснили, что одно из них, которое мы так и не сумели победить, теперь нацелилось на мозг миллионов пожилых жителей Земли.

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Новая научная работа, проведенная Институтом исследований старения Хинды и Артура Маркуса при Гарвардской медицинской школе, выявила важнейшую связь между температурой воздуха в помещении и когнитивными изменениями у пожилых людей, что заставило ученых задуматься о более широких последствиях изменения климата для психического благополучия уязвимых слоев населения в будущем, пишет Knowridge.

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Исследователи обнаружили, что когда температура в доме оставалась в пределах 20-24 градусов, пожилые люди сообщали о меньшем количестве проблем с вниманием. Однако отклонения за пределы этого диапазона удваивали вероятность возникновения проблем с вниманием при повышении или понижении температуры на 4 градуса, что подчеркивает важность поддержания стабильной обстановки в помещении для когнитивного здоровья.

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В исследовании, которое длилось год, приняли участие 47 человек в возрасте 65 лет и старше. Ученые отслеживали уровень температуры в доме и показатели внимания, о которых испытуемые сами сообщали, и выяснили, что даже при нынешних климатических условиях многие пожилые люди живут в условиях, которые могут навредить их когнитивным способностям.

Эти риски особенно заметны среди малообеспеченных и малообслуживаемых групп населения, которые часто сталкиваются с проблемами поддержания постоянной температуры в помещениях из-за неадекватного жилья или отсутствия доступа к энергоэффективным системам отопления и охлаждения. Доктор Амир Баниассади, ведущий автор исследования, подчеркнул более широкие последствия этих выводов, заявив: "По мере повышения глобальных температур обеспечение доступа к контролируемой температуре будет иметь решающее значение для защиты когнитивного благополучия миллионов людей".

Научная работа, опубликованная в журнале Journal of Gerontology: Series A, обращает внимание на двойную угрозу, которую представляет собой изменение климата: его прямое воздействие на физическое здоровье и окружающую среду и его менее обсуждаемое влияние на психическое и когнитивное здоровье, особенно у стареющего населения. Исследование основывается на предыдущих работах, связывающих изменения температуры с когнитивными упадками и ухудшенным качеством сна у пожилых людей, и подчеркивает острую необходимость вмешательства в общественное здравоохранение.

Потенциальные решения, предложенные исследователями, включают разработку жилищной политики, в которой приоритет отдается климатической устойчивости, расширение доступа к энергоэффективным технологиям охлаждения и отопления, а также использование систем "умного дома" для автоматического регулирования температуры в помещениях. Повышение осведомленности населения и ориентация этих мер на уязвимые группы населения будут иметь большое значение для снижения рисков, считают авторы.

Эксперты, участвовавшие в исследовании, включая доктора Льюиса Липсица, директора Института Маркуса, и доктора Брэда Мэнора, младшего научного сотрудника, подчеркивают важность многосекторного подхода. Политики, медицинские работники и общественные лидеры должны сотрудничать, чтобы удовлетворить особые потребности стареющего населения, особенно в регионах, наиболее подверженных воздействию экстремальной жары или холода.

Без принятия соответствующих мер пожилые люди будут оставаться непропорционально уязвимыми к когнитивным и психическим последствиям потепления на планете. Поскольку климат продолжает меняться, данное исследование служит своевременным важным предупреждением о далеко идущих последствиях повышения глобальной температуры. Обеспечение доступа к среде с контролируемой температурой и принятие проактивной политики может значительно снизить эти риски и защитить психическое здоровье будущих поколений, если шаги к этому начнут делаться уже сейчас.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

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