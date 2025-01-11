Большое соленое озеро на грани исчезновения: ученые разрабатывают план его спасения

Уникальное озеро катастрофически быстро теряет свои запасы воды и виной тому целый ряд факторов. Ученые предупреждают, что его исчезновение повредит не только природе, но и здоровью десятков тысяч людей.

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Недавнее исследование ученых показало всю мрачную реальность для Большого соленого озера в штате Юта: почти две трети его уменьшения связано с потреблением человеком речной воды, которая необходима для пополнения запасов. Этот тревожный вывод привлекает внимание к антропогенным факторам снижения уровня озера, который дважды за последние три года достигал рекордно низкого уровня, пишет Gizmodo.

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Протянувшись на 120 на 56 км и имея максимальную глубину всего 10 метров, уникальное озеро находится в упадке с XIX века, но деятельность человека ускорила его истощение. В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Challenges, сообщается, что 62% жизненно важных речных вод озера отводится на нужды человека, причем главным виновником этого является сельское хозяйство.

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Примечательно, что 80% воды озера используется для выращивания кормовых культур для почти миллиона голов крупного рогатого скота. Уильям Риппл, эколог из Университета штата Орегон и соавтор исследования, отмечает, что практика откорма скота в значительной степени способствует ухудшению состояния озера. Исторические факторы, такие как его разделение железнодорожной эстакадой в 1959 году и нерегулярный приток воды от таяния снега в 1980-х годах, временно скрыли долгосрочное ухудшение его состояния. Однако испарение и непостоянные осадки продолжают усугублять проблему.

Риппл и его команда предлагают сократить потребление речной воды на 35%, чтобы стабилизировать уровень озера. Они хотят резко сократить производство люцерны и травяного сена, что приведет к снижению доходов от сельского хозяйства на 97 миллионов долларов в год — 0,04% ВВП штата Юта. Несмотря на экономический удар, компенсационные механизмы для фермеров могут проложить путь к устойчивому сохранению источника воды, отмечают авторы.

Помимо экологического значения, Великое Соленое озеро обеспечивает 9 000 рабочих мест и ежегодно приносит 2,5 миллиарда долларов за счет добычи полезных ископаемых, отдыха и промысла креветок. Однако исчезновения сокращения озера выходят далеко за рамки экономики. Сухие, обнаженные дна озера выбрасывают в воздух соленую пыль, представляющую опасность для здоровья жителей близлежащих районов. Усилия по решению этих проблем по-прежнему важны не только для восстановления экологии, но и для благополучия жителей штата Юта.

Соленые озера во всем мире испытывают аналогичные проблемы, причем во многих из них наблюдается сокращение запасов из-за изменения климата и неустойчивых методов управления водными ресурсами. Большое Соленое озеро служит ярким напоминанием о сложном балансе между экономической деятельностью и сохранением окружающей среды, который лежит на плечах человечества.

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