Обречены задыхаться и болеть: ученые заявили, что многие люди не готовы к масштабным пожарам

Обширные пожары, охватывающие огромные территории лесов и городов, все чаще попадают на первые строчки новостных изданий из-за климатических изменений на планете. Недавно ученые выяснили, насколько люди готовы к таким катастрофам и что может их спасти.

Related video

В то время как Южная Калифорния борется с крупнейшим в истории лесным пожаром, исследование Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH) выявило серьезные риски для здоровья, связанные с воздействием дыма от пожаров. Ключевым элементом защиты от них оказалось наличие кондиционирования в помещениях, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Опубликованное в журнале Environmental Research: Health, исследование ученых подчеркнуло критическую необходимость справедливого доступа к защитным мерам, таким как кондиционирование и очистители воздуха, особенно в условиях, когда изменение климата усугубляет частоту и интенсивность лесных пожаров. В научной работе исследователями было изучено более 50 000 посещений отделений неотложной помощи в Калифорнии во время сезонов лесных пожаров в период с 2012 по 2019 год.

Важно

Глобальная точка невозврата: ученые узнали реальные температурные пределы нашего тела

Результаты показали, что воздействие мелкодисперсных частиц (PM2.5) от дыма пожаров приводит к увеличению числа госпитализаций по поводу респираторных заболеваний среди различных демографических групп населения, причем наибольшую уязвимость проявляют дети до 10 лет и взрослые в возрасте 20-74 лет . Жители районов с ограниченным доступом к кондиционерам на 22% чаще обращались за неотложной помощью в связи с респираторными заболеваниями, что свидетельствует о серьезном экологическом и экономическом факторе.

Доктор Дженнифер Стоуэлл, ведущий исследователь и эксперт по климатическому здоровью в BUSPH, отметила, что кондиционеры с высокоэффективными фильтрами, такими как HEPA или MERV 7 и выше, могут значительно снизить уровень загрязнения PM2.5 в помещении. Однако их стоимость ограничивает доступность для многих семей с низким уровнем дохода, что подчеркивает необходимость целенаправленных политических мер по увеличению количества дешевых и эффективных средств кондиционирования.

Эти выводы были сделаны в то время, когда Калифорния борется с лесными пожарами, возникающими в конце сезона из-за ветров Санта-Ана и расширяющейся зоны взаимодействия между дикими землями и городом, где разномастная застройка встречается с легковоспламеняющейся растительностью. Помимо проблем с дыханием, такие пожары представляют опасность из-за токсичных загрязняющих веществ, выделяющихся при горении искусственных сооружений.

Доктор Стоуэлла подчеркнул необходимость срочного обучения населения мерам по улучшению качества воздуха и улучшения финансовой поддержки защитных технологий в районах, подверженных частому задымлению. Соавтор исследования доктор Грегори Веллениус призвал к проведению проактивной политики по снижению рисков воздействия до возникновения пожаров, назвав изменение климата фактором, усиливающим эти угрозы здоровью в разы.

Исследование ученых также указало на потенциальные выгоды улучшения в инфраструктуре здравоохранения для более эффективной поддержки уязвимых групп населения во время больших пожаров. Например, более широкое распространение современных систем фильтрации воздуха может послужить экономически эффективной стратегией борьбы с загрязнением воздуха в районах, находящихся в зоне риска.

Научная работа авторов не только подчеркивает непосредственные последствия обширных пожаров для здоровья людей, но и вызывает обеспокоенность по поводу усугубляющегося неравенства в распределении ресурсов защиты от их последствий, особенно для маргинализированных групп населения. В то время как эксперты выступают за более инклюзивные и устойчивые решения, это исследование служит призывом к действию в условиях обострения климатического кризиса и масштабных пожаров, которые будут становиться все более частым гостем многих стран.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.