Разжечь угасшую искру: психолог назвал 3 способа победы над рутиной в браке

Брак является важным этапом жизни людей, на котором необходимо участие обоих партнеров для избегания его превращения в рутину. Психологи и ученые назвали несколько действенных стратегий возвращения былой страсти в угасающие отношения.

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Возродить страсть и близость в долгосрочном браке может показаться сложной задачей, но она вполне достижима при условии намеренных шагов и самоотверженных усилий. Со временем повседневная рутина и жизненные обязанности часто затмевают ту искру, которая когда-то определяла отношения. Однако исследования нашли действенные способы вдохнуть жизнь в застойный брак, способствуя эмоциональной близости и взаимной радости, пишет Forbes.

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Расстановка приоритетов в отношениях — основополагающий шаг для пар, чувствующих отдаление. Повседневная жизнь, работа, дети, домашние обязанности, все это может подрывать качество совместно проведенного времени. Простое упражнение, например, отслеживание того, сколько времени в день партнеры намеренно проводят вместе без перерывов, может стать показательным для выявления таких проблем, говорит психолог, Марк Треверс.

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Выделение всего 10% дня на связь может изменить ситуацию. Эффективны такие приемы, как создание коротких "ритуалов связи" или планирование еженедельных "встреч для отношений". Они позволяют парам обсуждать положительные и отрицательные моменты и общие цели, способствуя более глубокому пониманию и признанию. Партнеры, которые вместе занимаются новыми видами деятельности, обычно отмечают более высокую степень удовлетворенности своими отношениями, отмечает Треверс.

Освобождение от монотонной рутины, будь то планирование поездки в незнакомое место или занятие общим хобби, может возродить чувство коллективной связи и радости. Такие занятия, как составление "общего списка желаний" или работа над совместными проектами по дому, например, переделка интерьера или садоводство, дают возможность укрепить связи и создать важные воспоминания.

Небольшие, постоянные жесты привязанности также играют ключевую роль в восстановлении интимных отношений, говорит Треверс. Физические прикосновения, например ежедневные 20-секундные объятия, провоцируют выброс окситоцина — гормона, который укрепляет эмоциональные связи и снимает стресс. Намеренные действия, такие как держание за руки или поддержание контакта кожа-к-коже в моменты расслабления, могут вернуть физическую близость удобным и постепенным способом. Простые романтические жесты, такие как написанные от руки записки или продуманные сюрпризы, также усиливают чувство любви и признательности, возрождая эмоциональную близость.

Исследования подчеркивают силу совместного опыта и физической привязанности в повышении удовлетворенности браком. Например, в исследовании, опубликованном в журнале Personality and Social Psychology, подчеркивается, что пары, участвующие в новых и авантюрных мероприятиях, испытывают меньше скуки и больше связи. Аналогичным образом было доказано, что постоянные ласковые жесты способствуют улучшению психологического состояния и гармонии в отношениях.

Процветающий брак требует постоянных усилий и взаимной заботы. Приняв эти меры, супруги смогут перейти от рутины к романтике, превратив свои отношения в наполненные новой страстью и более глубокой связью, считает Треверс.

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