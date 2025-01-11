Поражает больше половины взрослых: распространенный вирус связали с болезнью Альцгеймера

В мире существует большое количество распространенных вирусов, поражающих миллиарды людей каждый год. Однако недавно ученые выяснили, что один из них может быть связан с развитием другой разрушительной болезни, нацеленной на наш мозг.

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Недавнее исследование ученых выявило потенциальную связь между цитомегаловирусом (ЦМВ), широко распространенным вирусом, и болезнью Альцгеймера — заболеванием, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Проанализировав ткани 101 донора, 66 из которых страдали болезнью Альцгеймера, исследователи выявили антитела к ЦМВ в различных тканях, включая мозг и спинномозговую жидкость, что говорит о сложном взаимодействии, которое может повышать вероятность развития заболевания, пишет Prevention.

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Цитомегаловирус, распространенная инфекция, поражающая более половины взрослого населения к 40 годам, обычно протекает бессимптомно у здоровых людей. По словам Клиффорда Сегила, невролога из медицинского центра Providence Saint John's Health Center в Санта-Монике, в настоящее время ЦМВ не является частью рутинного неврологического обследования. Он подчеркнул, что, хотя некоторые вирусы могут влиять на мозг, ЦМВ не был напрямую связан с изменениями в мозге, связанными с болезнью Альцгеймера. Сегил заверяет, что крайне маловероятно, что ЦМВ напрямую вызывает болезнь.

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Профилактика ЦМВ в основном заключается в соблюдении правил гигиены, таких как тщательное мытье рук, отказ от использования общей посуды и использование средств защиты при интимных контактах. Для людей, обеспокоенных болезнью Альцгеймера, врачами рекомендуются такие общеоздоровительные меры, как регулярные физические упражнения, сбалансированное питание для укрепления организма.

Ассоциация Альцгеймера с другими болезнями также значит, что людям необходимо минимизировать травмы головы и продолжать заниматься когнитивной деятельностью несмотря ни на что. Хотя исследование и выявило определенные связи, оно не устанавливает окончательной причинно-следственной ее версии. Оно лишь подчеркивает сложность болезни Альцгеймера, в которой взаимодействуют генетические, экологические, а теперь и потенциальные вирусные факторы, заявляют авторы.

Полученные результаты, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia, подталкивают науку к дальнейшему изучению того, как ЦМВ и другие инфекции могут влиять на нейродегенерацию, прокладывая путь для инновационных подходов к профилактике и лечению.

Сама распространенность ЦМВ не совпадает со случаями болезни Альцгеймера во всем мире, что заставило ученых предположить, что ее роль может зависеть от сочетания факторов, характерных для отдельных людей или популяций. Например, образ жизни и доступ к медицинскому обслуживанию значительно влияют на распространенность болезни Альцгеймера, демонстрируя многогранность этой проблемы общественного здравоохранения, несмотря на подобные выводы.

Ранее Фокус писал о том, стоит ли опасаться другим странам распространения смертельного птичьего гриппа. Большая распространенность вируса по всему миру и его мутации, грозящие перекинутся на людей, заставляют научное сообщество с беспокойством следить за развитием ситуации.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

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