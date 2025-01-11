На пороге катастрофы: ученые заявили о необходимости массовой вакцинации животных в Европе

С изменением климата на планете во многих странах стали появляться ранее невиданные болезни, поражая восприимчивых к ним людей и животных. Ученые считают, что если мы не предпримем шаги сейчас, следующая такая вспышка может стать глобальной катастрофой.

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Вспышки болезней животных, произошедшие в Европе за последний год, вызывают тревогу во всех научных, медицинских и сельскохозяйственных отраслях, создавая значительный риск для благополучия скота, здоровья населения и экономической стабильности. Эти события, которые раньше носили спорадический характер, теперь становятся все более распространенными, что требует перехода от реактивных мер к проактивной стратегии профилактики, пишет European Scientist.

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В качестве примера многие приводят вспышку вируса блютанга в 2024 году. Вирус блютанга — это трансмиссивное заболевание, поражающее в первую очередь жвачных животных, таких как овцы, крупный рогатый скот и козы. Распространяемое мошками Culicoides, это вирусное заболевание вызывает лихорадку, отеки, хромоту, а в тяжелых случаях — смерть пораженных животных.

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Хотя эта болезнь не передается непосредственно человеку, ее вспышки имеют серьезные последствия для здоровья животных, торговли и экономики сельского хозяйства. В Европе болезнь вновь появилась в последние годы, что было вызвано климатическими изменениями, которые расширили ареал обитания и активность переносчиков мошки, представляя постоянную угрозу для животноводства и средств к существованию.

Быстрое развертывание вакцин позволило смягчить ее последствия для сельского хозяйства, однако такая зависимость от благоприятных обстоятельств не является устойчивой и безопасной.

В Европе также наблюдается усугубление рисков, вызванных такими факторами, как рост населения, урбанизация, непоследовательная политика и изменение климата. Повышение температуры и неравномерное выпадение осадков способствуют распространению болезней животных, а зоонозы — заболевания, передающиеся от животных к человеку, — представляют дополнительную угрозу. За последнее десятилетие число случаев зоонозов на континенте увеличилось на 600%, согласно отчету Европейского центра контроля и противодействия заболеваниям.

Такие заболевания, как вирус Западного Нила, которые раньше были характерны только для отдельных регионов мира, теперь достигают Южной Европы, что ускоряется климатическими изменениями. Возрождение блютанга подчеркивает уязвимость многих стран. Хотя отрасли удалось эффективно справиться с этой вспышкой, в будущем могут появиться новые штаммы болезни с непредсказуемыми последствиями.

Вспышка блютанга в 2006-2008 годах, которая обошлась Нидерландам в 200 миллионов евро, является ярким напоминанием о том, какой экономический и социальный ущерб могут нанести подобные события. Вакцинация становится стержнем в борьбе с этими угрозами. Вакцинируя популяции животных, вакцины сдерживают распространение болезней, обеспечивают продовольственную безопасность и защищают средства к существованию, а также смягчают последствия зоонозов.

Однако уровень вакцинации в Европе остается недостаточным. Повышение осведомленности населения, инвестиции в исследования вакцин и обеспечение их доступности имеют решающее значение для улучшения этих показателей. Для обеспечения комплексной готовности необходима более широкая стратегия, включающая в себя надежный мониторинг заболеваний, повышение уровня биобезопасности и механизмы быстрого реагирования, считают ученые.

Помимо непосредственной пользы для здоровья и экономики, борьба с болезнями животных значительно снижает пагубное воздействие на окружающую среду. Снижение распространенности заболеваний в мире всего на 10% может сократить выбросы парниковых газов на 800 миллионов тонн в год, что эквивалентно выбросам 117 миллионов европейцев. Этот аспект согласуется с более широкими целями устойчивого развития общества и борьбы с изменением климата. Отдавая приоритет профилактическим стратегиям и расширяя вакцинацию, Европа может защитить свой сельскохозяйственный сектор, здоровье населения и экосистемы от неизбежной следующей вспышки.

Ставки в данной ситуации очевидны: надежный, единый подход сегодня может предотвратить глобальные продовольственные, экономические и медицинские кризисы уже завтра, сохранив благополучие людей и животных на всем континенте.

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