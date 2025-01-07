В ЕС сократят финансирование украинцев: каких стран это коснется

Некоторые европейские государства планируют сократить выплаты для отдельных категорий.

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В 2025 году в странах Европейского Союза вступают в силу изменения в правилах оказания помощи украинским беженцам. В некоторых государствах планируется уменьшить выплаты для отдельных категорий, включая трудоспособных граждан. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Помощь украинцам в Германии в 2025 году

Украинские беженцы в Германии получают социальную помощь по программе Bürgergeld:

563 евро для одиноких взрослых;

471 евро для подростков;

357 евро для детей до 12 лет.

С января 2025 года трудоспособным беженцам, которые отказываются от:

предложенной работы;

участия в интеграционных курсах;

семинаров по трудоустройству;

выплаты будут уменьшаться: на 10% за первое нарушение (на 1 месяц), на 20% за повторное нарушение (на 2 месяца), на 30% за третье нарушение (на 3 месяца).

Нетрудоспособные лица и семьи с детьми будут продолжать получать помощь в полном объеме, без изменений.

Помощь беженцам в Польше

Украинские беженцы, которые имеют статус Pesel UKR, в 2025 году смогут получить карту побыту CUKR. Этот документ позволяет:

легально проживать и работать в Польше в течение трех лет;

покидать территорию Польши, но не дольше чем на шесть месяцев подряд.

Карту CUKR могут получить украинцы, которые имели статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

Программы помощи для семей с детьми

В Польше действуют несколько программ поддержки украинских семей с детьми:

программа "Активные в яслях" – направлена на помощь семьям с маленькими детьми, которые посещают ясли; программа "Семья 800" — предоставляется помощь в размере 800 злотых (8276 грн) в месяц на каждого ребенка до 18 лет; программа "Добрый старт" — единовременная выплата в размере 300 злотых (3 102 гривны), предназначена для подготовки ребенка к школе или университету.

Помощь в Литве и Латвии в 2025 году

Литва предлагает беженцам из Украины такую помощь:

бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев продлен до конца 2025 года;

временная защита действует до марта 2026 года, поэтому необходимо обновить вид на жительство;

62% трудоспособных беженцев (34 тысячи человек) уже работают легально.

Латвия будет предоставлять украинцам такую поддержку:

государственная помощь украинцам продлена еще на год с выделением 65 миллионов евро;

срок временного проживания увеличен до трех лет;

разовая помощь выросла до 377 евро (16 437 гривен) для взрослого и 264 евро (11 510 гривен) для ребенка;

для уязвимых категорий останется компенсация расходов на жилье, питание и лекарства.

Помощь беженцам в Швейцарии в 2025 году

Швейцария рассматривает возможность ограничить предоставление разрешения S, который обеспечивает право на международную защиту, социальные выплаты и официальное трудоустройство.

Новые правила предусматривают, что разрешение S будут выдавать только тем, кто выехал из зоны боевых действий или оккупированных территорий.

До февраля 2025 года планируются нововведения:

вместо разрешительного порядка трудоустройства введут уведомительный порядок, что упростит доступ к работе;

после трудоустройства беженцы смогут менять кантон проживания;

обязательным условием станет участие в программах социальной интеграции.

Помощь в Великобритании

Украинцы, которые прибыли в Великобританию после 24 февраля 2022, могут подать заявку на продление визы еще на 18 месяцев.

заявки будут принимать с 4 февраля 2025 года;

подать нужно не позднее чем за 28 дней до завершения действующей визы;

во время рассмотрения заявки (до 8 недель) покидать страну запрещено.

Время пребывания в Великобритании со статусом беженца со статусом беженца не учитывается в 10-летний период, необходимого для получения права на постоянное проживание.

Напомним, по данным немецких СМИ, снижение числа рабочих мест и повышение конкуренции на рынке труда затрудняют процесс трудоустройства для украинских беженцев в Германии. Эксперты полагают, что политические изменения после парламентских выборов 2025 года могут привести к сокращению социальной помощи и усилению обсуждений по поводу возможного возвращения беженцев в Украину.