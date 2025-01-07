В ЕС сократят финансирование украинцев: каких стран это коснется
Некоторые европейские государства планируют сократить выплаты для отдельных категорий.
В 2025 году в странах Европейского Союза вступают в силу изменения в правилах оказания помощи украинским беженцам. В некоторых государствах планируется уменьшить выплаты для отдельных категорий, включая трудоспособных граждан. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".
Помощь украинцам в Германии в 2025 году
Украинские беженцы в Германии получают социальную помощь по программе Bürgergeld:
- 563 евро для одиноких взрослых;
- 471 евро для подростков;
- 357 евро для детей до 12 лет.
С января 2025 года трудоспособным беженцам, которые отказываются от:
- предложенной работы;
- участия в интеграционных курсах;
- семинаров по трудоустройству;
- выплаты будут уменьшаться: на 10% за первое нарушение (на 1 месяц), на 20% за повторное нарушение (на 2 месяца), на 30% за третье нарушение (на 3 месяца).
Нетрудоспособные лица и семьи с детьми будут продолжать получать помощь в полном объеме, без изменений.
Помощь беженцам в Польше
Украинские беженцы, которые имеют статус Pesel UKR, в 2025 году смогут получить карту побыту CUKR. Этот документ позволяет:
- легально проживать и работать в Польше в течение трех лет;
- покидать территорию Польши, но не дольше чем на шесть месяцев подряд.
Карту CUKR могут получить украинцы, которые имели статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.
Программы помощи для семей с детьми
В Польше действуют несколько программ поддержки украинских семей с детьми:
- программа "Активные в яслях" – направлена на помощь семьям с маленькими детьми, которые посещают ясли;
- программа "Семья 800" — предоставляется помощь в размере 800 злотых (8276 грн) в месяц на каждого ребенка до 18 лет;
- программа "Добрый старт" — единовременная выплата в размере 300 злотых (3 102 гривны), предназначена для подготовки ребенка к школе или университету.
Помощь в Литве и Латвии в 2025 году
Литва предлагает беженцам из Украины такую помощь:
- бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев продлен до конца 2025 года;
- временная защита действует до марта 2026 года, поэтому необходимо обновить вид на жительство;
- 62% трудоспособных беженцев (34 тысячи человек) уже работают легально.
Латвия будет предоставлять украинцам такую поддержку:
- государственная помощь украинцам продлена еще на год с выделением 65 миллионов евро;
- срок временного проживания увеличен до трех лет;
- разовая помощь выросла до 377 евро (16 437 гривен) для взрослого и 264 евро (11 510 гривен) для ребенка;
- для уязвимых категорий останется компенсация расходов на жилье, питание и лекарства.
Помощь беженцам в Швейцарии в 2025 году
Швейцария рассматривает возможность ограничить предоставление разрешения S, который обеспечивает право на международную защиту, социальные выплаты и официальное трудоустройство.
Новые правила предусматривают, что разрешение S будут выдавать только тем, кто выехал из зоны боевых действий или оккупированных территорий.
До февраля 2025 года планируются нововведения:
- вместо разрешительного порядка трудоустройства введут уведомительный порядок, что упростит доступ к работе;
- после трудоустройства беженцы смогут менять кантон проживания;
- обязательным условием станет участие в программах социальной интеграции.
Помощь в Великобритании
Украинцы, которые прибыли в Великобританию после 24 февраля 2022, могут подать заявку на продление визы еще на 18 месяцев.
- заявки будут принимать с 4 февраля 2025 года;
- подать нужно не позднее чем за 28 дней до завершения действующей визы;
- во время рассмотрения заявки (до 8 недель) покидать страну запрещено.
Время пребывания в Великобритании со статусом беженца со статусом беженца не учитывается в 10-летний период, необходимого для получения права на постоянное проживание.
Напомним, по данным немецких СМИ, снижение числа рабочих мест и повышение конкуренции на рынке труда затрудняют процесс трудоустройства для украинских беженцев в Германии. Эксперты полагают, что политические изменения после парламентских выборов 2025 года могут привести к сокращению социальной помощи и усилению обсуждений по поводу возможного возвращения беженцев в Украину.