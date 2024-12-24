Украина хочет сократить выплаты для беженцев в ЕС и отменить консульские услуги, — СМИ

Как отмечает издание, украинское правительство изучает различные способы стимулирования возвращения украинских граждан на Родину. Одним из предложений является сокращение поддержки для украинских беженцев в странах ЕС.

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Полномасштабное вторжение российских войск в феврале 2022 года вынудило миллионы украинцев бежать за границу. На сегодняшний день от шести до десяти миллионов граждан продолжают жить за пределами Украины. Правительство ставит перед собой амбициозную задачу — вернуть их домой, поскольку страна сталкивается с острой демографической проблемой, усугубленной войной. Об этом пишет испанское общественно-политическое издание El Pais.

Для решения этой задачи создано новое ведомство — Министерство национального единства. Президент Владимир Зеленский назвал его работу одной из приоритетных в рамках плана устойчивости, представленного парламенту 19 ноября. Министерство создано на базе реорганизованного Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и официально начало функционировать 3 декабря.

Число уехавших и вызовы нового министерства

Точные данные о количестве граждан, находящихся за границей, отсутствуют. Министр Алексей Чернышов на заседании парламента в декабре упомянул цифру от восьми до десяти миллионов человек. По данным Агентства ООН по делам беженцев, около 6,7 миллиона украинцев остаются за рубежом с начала войны. Экономист Владимир Ланда из Центра экономической стратегии оценивает это число в пять миллионов, добавляя к ним три-четыре миллиона эмигрантов, уехавших из страны до войны.

Однако возвращение граждан невозможно без выполнения ряда условий, среди которых первостепенными являются безопасность, стабильная экономическая и социальная ситуация, доступ к качественным здравоохранению и образованию.

Среди барьеров на пути возвращения — высокие арендные ставки, разрыв семейных связей и психологический разрыв между теми, кто остался в стране, и теми, кто пережил войну за ее пределами. Например, журналистка и исследовательница миграции Олена Бабакова отмечает, что многие эмигранты чувствуют себя чужими как за границей, так и на родине.

Сокращение поддержки

Как отмечает издание, украинское правительство изучает различные способы стимулирования возвращения. Одним из предложений является сокращение поддержки для украинских беженцев в странах ЕС. Также обсуждается ограничение доступа к консульским услугам для мужчин призывного возраста. В то же время предпринимаются шаги для укрепления связи с украинцами за границей: на прошлой неделе парламент принял в первом чтении законопроект о признании двойного гражданства.

Однако сами граждане осторожны. Так, Олександра Балясна, которая вместе с дочерью уехала в Нидерланды, не планирует возвращаться, пока не будет обеспечена безопасность, стабильность и доступ к необходимым лекарствам.

По данным ООН, 61% беженцев все еще надеются вернуться на родину, но только после улучшения ситуации. Тем временем 1,2 миллиона человек уже вернулись хотя бы на три месяца.

Демографический кризис и экономические вызовы

Украина сталкивается с катастрофическим сокращением численности населения. Если в 2001 году в стране проживало 49 миллионов человек, то к 2021 году их число сократилось до 41 миллиона. Сегодня же, с учетом эмиграции и временной оккупации части территорий, население, по данным издания, оценивается в 31 миллион человек.

По данным Министерства экономики, для достижения ежегодного роста ВВП на 7% стране потребуется от 3,1 до 4,5 миллиона дополнительных работников к 2032 году.

Ситуацию усугубляет падение рождаемости. В 2023 году коэффициент рождаемости составил всего 0,7 ребенка на одну женщину, а в 2024 году ожидается снижение до 0,6.

Правительство признает, что вернуть всех будет невозможно: по предварительным оценкам, за границей могут остаться от 1,3 до 3,3 миллиона человек. Временной фактор также играет решающую роль: чем дольше длится война, тем меньше шансов на возвращение граждан.

Без безопасности, экономической стабильности и улучшения условий жизни вернуть миллионы украинцев будет крайне сложно. Как подчеркивает Олена Бабакова: "Каждый год, прожитый за границей, уменьшает вероятность возвращения".

Отметим, что Кабинет министров Украины на момент публикации материала не комментировал возможное урезание выплат беженцам.

Напомним, по данным немецких СМИ, снижение числа рабочих мест и повышение конкуренции на рынке труда затрудняют процесс трудоустройства для украинских беженцев в Германии. Эксперты полагают, что политические изменения после парламентских выборов 2025 года могут привести к сокращению социальной помощи и усилению обсуждений по поводу возможного возвращения беженцев в Украину.