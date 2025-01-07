У ЄС скоротять фінансування українців: яких країн це торкнеться
Деякі європейські держави планують скоротити виплати для окремих категорій.
У 2025 році в країнах Європейського Союзу набувають чинності зміни в правилах надання допомоги українським біженцям. У деяких державах планують зменшити виплати для окремих категорій, включно з працездатними громадянами. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".
Допомога українцям у Німеччині у 2025 році
Українські біженці в Німеччині отримують соціальну допомогу за програмою Bürgergeld:
- 563 євро для самотніх дорослих;
- 471 євро для підлітків;
- 357 євро для дітей до 12 років.
Із січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовляються від:
- запропонованої роботи;
- участі в інтеграційних курсах;
- семінарів із працевлаштування;
- виплати зменшуватимуться: на 10% за перше порушення (на 1 місяць), на 20% за повторне порушення (на 2 місяці), на 30% за третє порушення (на 3 місяці).
Непрацездатні особи та сім'ї з дітьми продовжуватимуть отримувати допомогу в повному обсязі, без змін.
Допомога біженцям у Польщі
Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побиту CUKR. Цей документ дозволяє:
- легально проживати і працювати в Польщі протягом трьох років;
- залишати територію Польщі, але не довше ніж на шість місяців поспіль.
Карту CUKR можуть отримати українці, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року.
Програми допомоги для сімей з дітьми
У Польщі діють кілька програм підтримки українських сімей з дітьми:
- програма "Активні в яслах" — спрямована на допомогу сім'ям із маленькими дітьми, які відвідують ясла;
- програма "Сім'я 800" — надається допомога в розмірі 800 злотих (8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років;
- програма "Добрий старт" — одноразова виплата в розмірі 300 злотих (3 102 гривні), призначена для підготовки дитини до школи або університету.
Допомога в Литві та Латвії у 2025 році
Литва пропонує біженцям з України таку допомогу:
- безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців продовжено до кінця 2025 року;
- тимчасовий захист діє до березня 2026 року, тому необхідно оновити посвідку на проживання;
- 62% працездатних біженців (34 тисячі осіб) уже працюють легально.
Латвія надаватиме українцям таку підтримку:
- державну допомогу українцям продовжено ще на рік із виділенням 65 мільйонів євро;
- термін тимчасового проживання збільшено до трьох років;
- разова допомога зросла до 377 євро (16 437 гривень) для дорослого і 264 євро (11 510 гривень) для дитини;
- для вразливих категорій залишиться компенсація витрат на житло, харчування та ліки.
Допомога біженцям у Швейцарії у 2025 році
Швейцарія розглядає можливість обмежити надання дозволу S, який забезпечує право на міжнародний захист, соціальні виплати та офіційне працевлаштування.
Нові правила передбачають, що дозвіл S видаватимуть тільки тим, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій.
До лютого 2025 року плануються нововведення:
- замість дозвільного порядку працевлаштування введуть повідомний порядок, що спростить доступ до роботи;
- після працевлаштування біженці зможуть змінювати кантон проживання;
- обов'язковою умовою стане участь у програмах соціальної інтеграції.
Допомога у Великій Британії
Українці, які прибули до Великої Британії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи ще на 18 місяців.
- заявки прийматимуть з 4 лютого 2025 року;
- подати потрібно не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи;
- під час розгляду заявки (до 8 тижнів) залишати країну заборонено.
Час перебування у Великій Британії зі статусом біженця зі статусом біженця не враховується до 10-річного періоду, необхідного для отримання права на постійне проживання.
Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, зниження кількості робочих місць і підвищення конкуренції на ринку праці ускладнюють процес працевлаштування для українських біженців у Німеччині. Експерти вважають, що політичні зміни після парламентських виборів 2025 року можуть призвести до скорочення соціальної допомоги та посилення обговорень щодо можливого повернення біженців в Україну.