У ЄС скоротять фінансування українців: яких країн це торкнеться

Деякі європейські держави планують скоротити виплати для окремих категорій.

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У 2025 році в країнах Європейського Союзу набувають чинності зміни в правилах надання допомоги українським біженцям. У деяких державах планують зменшити виплати для окремих категорій, включно з працездатними громадянами. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Допомога українцям у Німеччині у 2025 році

Українські біженці в Німеччині отримують соціальну допомогу за програмою Bürgergeld:

563 євро для самотніх дорослих;

471 євро для підлітків;

357 євро для дітей до 12 років.

Із січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовляються від:

запропонованої роботи;

участі в інтеграційних курсах;

семінарів із працевлаштування;

виплати зменшуватимуться: на 10% за перше порушення (на 1 місяць), на 20% за повторне порушення (на 2 місяці), на 30% за третє порушення (на 3 місяці).

Непрацездатні особи та сім'ї з дітьми продовжуватимуть отримувати допомогу в повному обсязі, без змін.

Допомога біженцям у Польщі

Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побиту CUKR. Цей документ дозволяє:

легально проживати і працювати в Польщі протягом трьох років;

залишати територію Польщі, але не довше ніж на шість місяців поспіль.

Карту CUKR можуть отримати українці, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року.

Програми допомоги для сімей з дітьми

У Польщі діють кілька програм підтримки українських сімей з дітьми:

програма "Активні в яслах" — спрямована на допомогу сім'ям із маленькими дітьми, які відвідують ясла; програма "Сім'я 800" — надається допомога в розмірі 800 злотих (8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років; програма "Добрий старт" — одноразова виплата в розмірі 300 злотих (3 102 гривні), призначена для підготовки дитини до школи або університету.

Допомога в Литві та Латвії у 2025 році

Литва пропонує біженцям з України таку допомогу:

безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців продовжено до кінця 2025 року;

тимчасовий захист діє до березня 2026 року, тому необхідно оновити посвідку на проживання;

62% працездатних біженців (34 тисячі осіб) уже працюють легально.

Латвія надаватиме українцям таку підтримку:

державну допомогу українцям продовжено ще на рік із виділенням 65 мільйонів євро;

термін тимчасового проживання збільшено до трьох років;

разова допомога зросла до 377 євро (16 437 гривень) для дорослого і 264 євро (11 510 гривень) для дитини;

для вразливих категорій залишиться компенсація витрат на житло, харчування та ліки.

Допомога біженцям у Швейцарії у 2025 році

Швейцарія розглядає можливість обмежити надання дозволу S, який забезпечує право на міжнародний захист, соціальні виплати та офіційне працевлаштування.

Нові правила передбачають, що дозвіл S видаватимуть тільки тим, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій.

До лютого 2025 року плануються нововведення:

замість дозвільного порядку працевлаштування введуть повідомний порядок, що спростить доступ до роботи;

після працевлаштування біженці зможуть змінювати кантон проживання;

обов'язковою умовою стане участь у програмах соціальної інтеграції.

Допомога у Великій Британії

Українці, які прибули до Великої Британії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи ще на 18 місяців.

заявки прийматимуть з 4 лютого 2025 року;

подати потрібно не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи;

під час розгляду заявки (до 8 тижнів) залишати країну заборонено.

Час перебування у Великій Британії зі статусом біженця зі статусом біженця не враховується до 10-річного періоду, необхідного для отримання права на постійне проживання.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, зниження кількості робочих місць і підвищення конкуренції на ринку праці ускладнюють процес працевлаштування для українських біженців у Німеччині. Експерти вважають, що політичні зміни після парламентських виборів 2025 року можуть призвести до скорочення соціальної допомоги та посилення обговорень щодо можливого повернення біженців в Україну.