Росіяни обігнали: Україна на останньому місці серед країн Європи за рівнем IQ (оновлено)

Загалом найвищий рівень інтелекту в країнах Східної Азії, а найнижчий — у Центральній, Південній Африці та Латинській Америці.

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Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем коефіцієнта інтелекту. Про це йдеться в рейтингу на порталі International IQ Test.

Зазначається, що інтелект українців становить 95,55 бала. Це на 1,29 бала вище, ніж торік.

До першої п'ятірки увійшли Китай, Іран, Південна Корея, Японія, Сінгапур. Варто зазначити, що Росія перебуває на шостому місці з коефіцієнтом інтелекту в 103,31 бала, а Білорусь — на 16 місці з коефіцієнтом IQ в 101, 58 бала.

Як проводилося дослідження

Зазначається, що воно ґрунтується на даних 1 393 066 осіб по всьому світу, які пройшли той самий тест на цьому сайті у 2024 році. У 82,45% країн бали IQ аналогічні показникам попереднього року. Деякі країни не були включені через невелику кількість даних.

Загалом зазначається, що середній IQ вищий у країнах Східної Азії. Близький до середнього — у Європі, Західній Азії, Океанії, Північній Америці та Північній Африці, нижчий — у Центральній і Південній Африці та Латинській Америці.

Середній показник IQ у світі

Середній рівень інтелекту в Україні становить 100 балів. Зазначається, що на нього можуть впливати кілька чинників:

інфекційні захворювання: у країнах із високим рівнем інфекційних захворювань, як правило, населення має нижчі середні показники IQ;

харчові звички, зокрема, діти з хорошими харчовими звичками мають вищий IQ;

інтелектуальна діяльність. Наприклад, регулярна гра в шахи може підвищити IQ дітей, а двомовні діти показують вищі результати в тестах на інтелект;

генетика, яка, згідно з дослідженнями, впливає на IQ на 50-80 %.

"Підсумовуючи, можна сказати, що в країнах із хорошими системами охорони здоров'я, які пропагують здорові звички харчування та заохочують своїх громадян займатися діяльністю, що стимулює інтелектуальний розвиток, як правило, спостерігається вищий середній рівень IQ населення", — зазначили на порталі.

Пізніше Фокус отримав уточнення інформації про порядок складання рейтингу. Під Україною проходили боти під одним ніком і спеціально занижували результати оцінок. Представлений рейтинг на порталі International IQ Test може бути фальсифікацією.

Під прапором України проходили боти під одним ніком

Сумніви викликає і достовірність оцінки Польщі, яка опинилася на 40-му місці у світовому рейтингу із середнім значенням IQ 99,45. Цей показник трохи нижчий за середній рівень для Європи, пише видання Poland Insider.

Після публікації результатів International IQ Test за 2024 рік, на платформі розгорнулася справжня "спам-війна". Росія підхопила цей інфопривід і почала масово створювати акаунти, щоб фальсифікувати тести, а їхні нікнейми з образами на адресу України відображалися на головній сторінці.

У відповідь українці створювали акаунти з образами росіян. Популярний сайт на кілька годин перетворився на потік спам-повідомлень і взаємних образ, вказує видання.

Сайт міг блокувати однотипні масові IP-адреси

Можливо, сайт захищається від спам-трафіку і блокує однотипні масові IP-адреси, виключаючи фальшиві акаунти зі статистики. Але офіційні правила обліку або роз'яснення з цього питання відсутні.

З огляду на всі фактори, можна з великою часткою впевненості дійти висновку, що більшість акаунтів були або оплачені, або створені з використанням безкоштовних методів, роблять висновки оглядачі.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено рейтинг кухонь світу. Українська серед них посіла 44 місце.