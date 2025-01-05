Россияне обогнали: Украина на последнем месте среди стран Европы по уровню IQ

В целом самый высокий уровень интеллекта в странах Восточной Азии, а самый низкий — в Центральной, Южной Африке и Латинской Америке.

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Украина занимает последнее место в Европе по уровню коэффициента интеллекта. Об этом говорится в рейтинге на портале International IQ Test.

Отмечается, что интеллект украинцев составляет 95,55 балла. Это на 1,29 балла выше, чем в прошлом году.

В первую пятерку вошли Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Сингапур. Стоит отметить, что Россия находится на шестом месте с коэффициентом интеллекта в 103,31 балла, а Беларусь — на 16 месте с коэффициентом IQ в 101, 58 балла.

Как проводилось исследование

Отмечается, что оно основано на данных 1 393 066 человек по всему миру, которые прошли тот же тест на этом сайте в 2024 году. В 82,45% стран баллы IQ аналогичны показателям предыдущего года. Некоторые страны не были включены из-за небольшого количества данных.

В целом отмечается, что средний IQ выше в странах Восточной Азии. Близкий к среднему — в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке, ниже — в Центральной и Южной Африке и Латинской Америке.

Средний показатель IQ в мире

Средний уровень интеллекта в Украине составляет 100 баллов. Отмечается, что на него могут влиять несколько факторов:

инфекционные заболевания: в странах с высоким уровнем инфекционных заболеваний, как правило, население имеет более низкие средние показатели IQ;

пищевые привычки, в частности, дети с хорошими пищевыми привычками имеют более высокий IQ;

интеллектуальная деятельность. Например, регулярная игра в шахматы может повысить IQ детей, а двуязычные дети показывают более высокие результаты в тестах на интеллект;

генетика, которая, согласно исследованиям, влияет на IQ на 50-80 %.

"Подытоживая, можно сказать, что в странах с хорошими системами здравоохранения, которые пропагандируют здоровые привычки питания и поощряют своих граждан заниматься деятельностью, стимулирующей интеллектуальное развитие, как правило, наблюдается более высокий средний уровень IQ населения", — отметили на портале.

Напомним, ранее был обнародован рейтинг кухонь мира. Украинская среди них заняла 44 место.