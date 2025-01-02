Обнародован топ 100 кухонь мира: на каком месте оказалась украинская

В то время как Украина входит в лучшие кухни мира, России в перечне вообще нет. Беларусь в списке присутствует, однако значительно отстает.

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Путеводитель TasteAtlas определил топ 100 лучших кухонь мира. На первом месте находится греческая кухня, украинская — на 44-м.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе 477 287 действительных оценок для 15 478 блюд в своей базе данных. Под каждым пунктом перечислены продукты с самым высоким рейтингом.

Лучшей признана греческая кухня, которая получила 4,6 из 5 звезд. Среди самых популярных ее блюд — гирос, сувлаки и мусака, среди топ продуктов — оливковое масло и греческий йогурт.

На втором месте оказалась Италия (4,59). Самыми популярными продуктами этой кухни стала пицца и ризотто.

Также в пятерку лучших входят мексиканская, испанская и португальская кухни. Замыкает рейтинг никарагуанская кухня.

10 лучших кухонь мира 2025 года:

греческий;

итальянский;

мексиканский;

испанский;

португальский;

турецкий;

индонезийский;

французский;

японский;

китайский.

Украинская кухня заняла 44 место. Среди самых популярных продуктов путеводитель указывает:

борщ;

вареники;

пасху;

котлету по-киевски;

кутья;

сырники;

бублики;

пампушки;

киевский торт;

банош;

оладьи;

щавелевый борщ.

Следует отметить, что русская кухня не вошла в перечень лучших кухонь мира. В то же время 75 место в рейтинге занимает белорусская кухня, где самыми популярными продуктами признаны жур (который является традиционным для поляков), деруны и холодник.

Напомним, ранее онлайн-платформа World Population Review определила топ 10 самых популярных для отдыха стран. Рейтинг возглавляет европейская страна, которая уже более 30 лет является самой популярной среди туристов.

Также был опубликован список самых загруженных маршрутов авиаперелетов в мире. Один из аэропортов Сингапура занял в десятке направлений аж три места с маршрутами в три страны.