Топ 10 самых посещаемых в 2024 году стран: Египта там нет
Лидером рейтинга является европейская страна, которая уже более 30 лет является наиболее популярной страной среди туристов.
Каждая страна на Земле может что-то предложить международным посетителям, от пирамид в Египте до тропических лесов Бразилии или уличных кафе Парижа, однако какие-то страны привлекают туристов больше всего. Больше всего привлекают людей европейские государства или те, что расположены вблизи моря. Онлайн-платформа World Population Review определила топ 10 самых популярных для отдыха стран.
Топ 10 самых популярных для туризма стран
Самыми посещаемыми странами являются:
- Франция;
- Испания;
- Соединенные Штаты;
- Китай;
- Италия;
- Турция;
- Мексика;
- Таиланд;
- Германия;
- Великобритания.
Отмечается, что Франция уже более 30 лет является самым популярным туристическим направлением в мире. Страна предлагает множество достопримечательностей: Эйфелеву башню, большое количество ресторанов мирового класса, Лувр, Версальский дворец, собор Парижской Богоматери, пляжи Лазурного берега, красивую сельскую местность, горы, виноградники и замки.
Еще одним популярным направлением является Испания. Туристов привлекают разнообразные соборы, музей Гуггенхайма, ансамбль Альгамбра и Хенералифе, крупнейший в Европе аквариум и пляжи. В Испании также находится Тейде, древний, но действующий вулкан.
Столица Великобритании, Лондон привлекает посетителей широким спектром достопримечательностей, включая Биг-Бен, Вестминстерское аббатство и Британский музей. Кроме Лондона, страна также предлагает Стоунхендж, "место рождения" The Beatles — город Ливерпуль. Также можно посетить Шотландию с волшебной столицей — городом Эдинбург, посмотреть на Лох-Несс. Туристы также могут поехать в Уэльс с его замками и пейзажами, а Северная Ирландия может похвастаться Белфастом и Антримом.
В Турции можно посетить мечеть Святой Софии и дворец Топкапы, сказочную Каппадокию. Туристов очаровывают знаменитые пляжи страны и минеральные бассейны в Памуккале.
Южноазиатский Таиланд, также известный как "Страна улыбок", предлагает невероятные пляжи и разнообразные национальные парки. В стране также можно посетить Большой дворец в Бангкоке и буддийские храмы.
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