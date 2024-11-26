Где лучше всего в мире праздновать Рождество: полный список самых комфортных городов для путешествия

В тройку "лидеров" вошли европейские города. Это свидетельствует о том, что европейцев привлекает идея празднования Рождества в традиционном стиле.

Рождественские праздники проносят немного магии в жизнь многих людей. Для кого-то это возможность уютно устроиться дома и выпить горячего какао, а для кого-то возможность погулять по рождественской ярмарке другого города. Сloudwards проанализировал данные Google из 69 стран мира на разных языках на предмет поиска по ключевым словам "Рождество в (город)", "Рождественские огни в (город)" и составил рейтинг лучших городов для празднования Рождества.

Отмечается, что самым желанным городом для рождественской поездки является Лондон. За ним следует Вена, а на третье место "вырвалась" Прага.

"Это может указывать на рост интереса к городам, которые предлагают сочетание традиционной рождественской атмосферы и доступности", — говорится в материале.

Рейтинг городов для празднования Рождества:

Лондон;

Вена;

Прага;

Токио;

Нью-Йорк;

Будапешт;

Брюссель;

Эдинбург;

Париж;

Копенгаген;

Шанхай;

Мадрид.

Присутствие европейских городов в рейтинге лучших городов для рождественских путешествий свидетельствует о том, что многих привлекает идея традиционного зимнего праздника в сказочном стиле. Данные свидетельствуют также о том, что жители европейских стран больше заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе на Рождество — например, жители некоторых европейских стран, в частности, Австрия, Германия и Кипр, думают о праздновании Рождества в городах Восточной Европы (Прага, Будапешт). Это также говорит о сильной любви европейцев к рождественским традициям и об отсутствии желания отправляться в дальние поездки в это время. Тенденция наслаждаться рождественским духом вблизи своего дома также распространена в Азии.

Однако одним из самых любимых городов для празднования Рождества является Лондон — в это время года он превращается в настоящую зимнюю страну чудес. В Гайд-парке гостей ожидают рождественские украшения, катки, иллюминация, рынки и множество шоу. Также можно наведаться в Ковент-гарден; насладиться иллюминацией в Королевских ботанических садах, прогуляться по Карнаби-стрит, посетить Сомерсет-Хаус и встретиться с Санта-Клаусом.

Напомним, недавно протоиерей Иван Муляр рассказал, почему на Рождество ставят елку. Оказывается, это очень давняя традиция.

Также не так давно в Европе определили 10 лучших и худших городов. Для составления рейтинга были опрошены жители, которые рассказывали о комфортном проживании в городе.