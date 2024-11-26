Де найкраще в світі святкувати Різдво: повний список найкомфортніших міст для подорожі
В трійку "лідерів" увійшли європейські міста. Це свідчить про те, що європейців приваблює ідея святкування Різдва у традиційному стилі.
Різдвяні свята привносять трохи магії в життя багатьох людей. Для когось це можливість затишно влаштуватися вдома і випити гарячого какао, а для когось — погуляти по різдвяному ярмарку іншого міста. Сloudwards проаналізував дані Google з 69 країн світу на різних мовах на предмет пошуку за ключовими словами "Різдво в (місто)", "Різдвяні вогні в (місто") та склав рейтинг найкращих міст для святкування Різдва.
Зазначається, що найбажанішим містом для різдвяної поїздки є Лондон. За ним слідує Відень, а на третє місце "вирвалася" Прага.
"Це може вказувати на зростання інтересу до міст, які пропонують поєднання традиційної різдвяної атмосфери та доступності", — йдеться в матеріалі.
Топ рейтинг міст для святкування Різдва:
- Лондон;
- Відень;
- Прага;
- Токіо;
- Нью-Йорк;
- Будапешт;
- Брюссель;
- Единбург;
- Париж;
- Копенгаген;
- Шанхай;
- Мадрид.
Присутність європейських міст у рейтингу найкращих для різдвяних подорожей підтверджує те, що багатьох приваблює ідея традиційного зимового свята у казковому стилі. Дані свідчать також про те, що жителі європейських країн більше зацікавлені у тому, щоб залишитися в Європі на Різдво — наприклад, жителі деяких європейських країн, зокрема Австрії, Німеччини та Кіпру, думають про святкування Різдва в містах Східної Європи (Прага, Будапешт). Це також говорить про сильну любов європейців до різдвяних традицій і про відсутність бажання вирушати в далекі поїздки в цей час. Тенденція насолоджуватися різдвяним духом поблизу свого дому також поширена в Азії.
Однак одним із найулюбленіших міст для святкування Різдва є Лондон — в цю пору року він перетворюється на справжню зимову країну чудес. В Гайд-парку на гостей очікують різдвяні прикраси, ковзанки, ілюмінація, ринки та безліч шоу. Також можна навідатись у Ковент-гарден, насолодитись ілюмінацією в Королівських ботанічних садах, прогулятись по Карнабі-стріт, відвідати Сомерсет-Хаус та зустрітись із Санта-Клаусом.
Нагадаємо, нещодавно протоієрей Іван Муляр розповів, чому на Різдво ставлять ялинку. Виявляється, це дуже давня традиція.
Також не так давно в Європі визначили 10 кращих та найгірших міст. Для складення рейтингу були опитані жителі, які розповідали про комфортне проживання в місті.