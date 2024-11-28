Топ 10 найбільш відвідуваних у 2024 році країн: Єгипту там немає

Лідером рейтингу являється європейська країна, яка вже понад 30 років є найпопулярнішою серед туристів.

Кожна країна на Землі може щось запропонувати міжнародним відвідувачам — від пірамід у Єгипті до тропічних лісів Бразилії чи вуличних кафе Парижа, однак якісь країни приваблюють туристів найбільше. Найбільше приваблюють людей європейські держави або ті, що розташовані поблизу моря. Онлайн-платформа World Population Review визначила топ 10 найпопулярніших для відпочинку країн.

Топ 10 найпопулярніших для туризму країн

Найвідвідуванішими країнами є:

Франція;

Іспанія;

Сполучені Штати;

Китай;

Італія;

Туреччина;

Мексика;

Таїланд;

Німеччина;

Велика Британія.

Зазначається, що Франція вже понад 30 років є найпопулярнішим туристичним напрямом у світі. Країна пропонує безліч визначних пам'яток: Ейфелеву вежу, велику кількість ресторанів світового класу, Лувр, Версальський палац, собор Паризької Богоматері, пляжі Лазурного берега, гарну сільську місцевість, гори, виноградники та замки.

Ще одним популярним напрямком є Іспанія. Туристів приваблюють різноманітні собори, музей Гуггенхайма, ансамбль Альгамбра та Хенераліфе, найбільший у Європі акваріум та пляжі. В Іспанії також розташований Тейде, стародавній, але активний вулкан.

Столиця Великої Британії, Лондон, приваблює відвідувачів широким спектром пам'яток, серед яких Біг-Бен, Вестмінстерське абатство та Британський музей. Крім Лондона, країна пропонує Стоунхендж, "місце народження" The Beatles — місто Ліверпуль. Також можна відвідати Шотландію з чарівною столицею — містом Единбург, подивитися на Лох-Несс. Туристи можуть поїхати в Уельс з його замками та пейзажами, а Північна Ірландія — похвалиться Белфастом та Антрімом.

В Туреччині можна відвідати мечеть Святої Софії та палац Топкапи, казкову Каппадокію. Туристів зачаровують знамениті пляжі країни та мінеральні басейни в Памуккале.

Південноазіатський Таїланд, також відомий як "Країна усмішок", пропонує неймовірні пляжі та різноманітні національні парки. В країні також можна відвідати Великий палац в Бангкоку та буддійські храми.

Раніше Європейська комісія провела дослідження та склала список 10 найкращих та 10 найгірших європейських міст для проживання. Для цього були опитані жителі цих держав.

Також були проаналізовані пошукові запити й визначені міста, де найкраще святкувати Різдво. До трійки найкращих увійшли міста Європи.