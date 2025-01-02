Оприлюднено топ 100 кухонь світу: на якому місці опинилася українська

В той час як Україна входить до найкращих кухонь світу. Також в рейтингу присутня Росія та Білорусь.

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Путівник TasteAtlas визначив топ 100 найкращих кухонь світу. На першому місці знаходиться грецька кухня, українська — на 44-му.

Зазначається, що рейтинг був складений на основі 477 287 дійсних оцінок для 15 478 страв у своїй базі даних. Під кожним пунктом перераховані продукти з найвищим рейтингом.

Найкращою визнана грецька кухня, яка отримала 4,6 з 5 зірок. Серед найпопулярніших її страв — гірос, сувлакі та мусака, серед топ продуктів — оливкова олія та грецький йогурт.

На другому місці опинилася Італія (4,59). Найпопулярнішими продуктами цієї кухні стала піца та різото.

Також до п'ятірки найкращих входять мексиканська, іспанська та португальська кухні. Замикає рейтинг нікарагуанська кухня.

10 найкращих кухонь світу 2025 року:

грецька;

італійська;

мексиканська;

іспанська;

португальська;

турецька;

індонезійська;

французька;

японська;

китайська.

Українська кухня зайняла 44 місце. Серед найпопулярніших продуктів путівник вказує:

борщ;

вареники;

паску;

котлету по-київськи;

кутю;

сирники;

бублики;

пампушки;

київський торт;

банош;

оладки;

щавелевий борщ.

Слід зазначити, що російська кухня увійшла в перелік найкращих кухонь світу під номером 34. Путівник пропонує спробувати російський шашлик та млинці. Крім того, 75 місце в рейтингу займає білоруська кухня, де найпопулярнішими продуктами визнано жур (який є традиційним для поляків), деруни та холодник.

Нагадаємо, раніше онлайн-платформа World Population Review визначила топ 10 найпопулярніших для відпочинку країн. Рейтинг очолює європейська країна, яка вже понад 30 років є найпопулярнішою серед туристів.

Також був опублікований список найзавантаженіших маршрутів авіаперельотів у світі. Один з аеропортів Сінгапуру зайняв у десятці напрямків аж три місця з маршрутами в три країни.