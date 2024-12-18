Найбільша кількість квитків продана за цими маршрутами: топ найпопулярніших напрямків авіаперельотів
Один з аеропортів Сінгапуру зайняв у десятці напрямків аж три місця з маршрутами в три країни.
Авіаперельоти вважаються найзручнішим та найшвидшим варіантом пересування. Туристична аналітична компанія OAG опублікувала свій щорічний список найзавантаженіших маршрутів авіаперельотів у світі. Рейтинг очолив маршрут Гонконг — Тайбей, пише CNN.
Видання зазначає, що за рік було куплено майже 7 мільйонів квитків на 105-хвилинний переліт між двома містами. Торік цей маршрут зайняв третє місце.
Другим у списку був маршрут Каїр — Джедда із майже 5,5 мільйонами проданих місць. Напрямок Єгипет — Саудівська Аравія показав напрочуд швидке зростання за останні п'ять років, піднявшись із 14-го місця у 2019 році на друге місце у 2023 та 2024 роках. Третє місце посів напрямок Сеул — Токіон.
Аеропорт Сінгапуру Чангі, який очолив рейтинг 2023 року, посів місце в десятці найкращих напрямків з маршрутом в Куала-Лумпур, Джакарту та Бангкок. В рейтингу також представлені Схід та США: Дубай зайняв шосте місце, а напрямок Нью-Йорк — Лондон замкнув десятку найкращих.
Найзавантаженіші маршрути авіаперельотів у світі у 2024 році;
- Гонконг — Тайбей;
- Каїр — Джідда;
- Сеул Інчхон — Токіо Наріта;
- Куала-Лумпур — Сінгапур Чангі;
- Сеул Інчхон — Осака Кансай;
- Дубай — Ер-Ріяд;
- Бангкок — Гонконг;
- Джакарта — Сінгапур Чангі;
- Бангкок — Сінгапур Чангі;
- Нью-Йорк JFK — Лондон Хітроу.
Зазначимо, що загалом в Європі можна знайти безліч мальовничих місць для відпочинку, однак одне з них особливо зачаровує своєю святковою атмосферою. Однак часто люди зимою обирають Краків — місто на півдні Польщі, яке поєднало в собі культурну спадщину та сучасну чарівність.
Додамо, що у рейтингу від Euromonitor International найпривабливішим містом визнано столицю Франції Париж. У 2024 році його відвідали понад 17 мільйонів туристів. До трійки лідерів також увійшли Мадрид і Токіо.