Найбільша кількість квитків продана за цими маршрутами: топ найпопулярніших напрямків авіаперельотів

Один з аеропортів Сінгапуру зайняв у десятці напрямків аж три місця з маршрутами в три країни.

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Авіаперельоти вважаються найзручнішим та найшвидшим варіантом пересування. Туристична аналітична компанія OAG опублікувала свій щорічний список найзавантаженіших маршрутів авіаперельотів у світі. Рейтинг очолив маршрут Гонконг — Тайбей, пише CNN.

Видання зазначає, що за рік було куплено майже 7 мільйонів квитків на 105-хвилинний переліт між двома містами. Торік цей маршрут зайняв третє місце.

Другим у списку був маршрут Каїр — Джедда із майже 5,5 мільйонами проданих місць. Напрямок Єгипет — Саудівська Аравія показав напрочуд швидке зростання за останні п'ять років, піднявшись із 14-го місця у 2019 році на друге місце у 2023 та 2024 роках. Третє місце посів напрямок Сеул — Токіон.

Аеропорт Сінгапуру Чангі, який очолив рейтинг 2023 року, посів місце в десятці найкращих напрямків з маршрутом в Куала-Лумпур, Джакарту та Бангкок. В рейтингу також представлені Схід та США: Дубай зайняв шосте місце, а напрямок Нью-Йорк — Лондон замкнув десятку найкращих.

Найзавантаженіші маршрути авіаперельотів у світі у 2024 році;

Гонконг — Тайбей;

Каїр — Джідда;

Сеул Інчхон — Токіо Наріта;

Куала-Лумпур — Сінгапур Чангі;

Сеул Інчхон — Осака Кансай;

Дубай — Ер-Ріяд;

Бангкок — Гонконг;

Джакарта — Сінгапур Чангі;

Бангкок — Сінгапур Чангі;

Нью-Йорк JFK — Лондон Хітроу.

Зазначимо, що загалом в Європі можна знайти безліч мальовничих місць для відпочинку, однак одне з них особливо зачаровує своєю святковою атмосферою. Однак часто люди зимою обирають Краків — місто на півдні Польщі, яке поєднало в собі культурну спадщину та сучасну чарівність.

Додамо, що у рейтингу від Euromonitor International найпривабливішим містом визнано столицю Франції Париж. У 2024 році його відвідали понад 17 мільйонів туристів. До трійки лідерів також увійшли Мадрид і Токіо.