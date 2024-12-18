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Найбільша кількість квитків продана за цими маршрутами: топ найпопулярніших напрямків авіаперельотів

Літак, авіаперельот, маршрут
Фото: Airlines Travel | Складений рейтинг найпопулярніших маршрутів авіаперельотів (ілюстративне фото)

Один з аеропортів Сінгапуру зайняв у десятці напрямків аж три місця з маршрутами в три країни.

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Авіаперельоти вважаються найзручнішим та найшвидшим варіантом пересування. Туристична аналітична компанія OAG опублікувала свій щорічний список найзавантаженіших маршрутів авіаперельотів у світі. Рейтинг очолив маршрут Гонконг — Тайбей, пише CNN.

Видання зазначає, що за рік було куплено майже 7 мільйонів квитків на 105-хвилинний переліт між двома містами. Торік цей маршрут зайняв третє місце.

Другим у списку був маршрут Каїр — Джедда із майже 5,5 мільйонами проданих місць. Напрямок Єгипет — Саудівська Аравія показав напрочуд швидке зростання за останні п'ять років, піднявшись із 14-го місця у 2019 році на друге місце у 2023 та 2024 роках. Третє місце посів напрямок Сеул — Токіон.

Аеропорт Сінгапуру Чангі, який очолив рейтинг 2023 року, посів місце в десятці найкращих напрямків з маршрутом в Куала-Лумпур, Джакарту та Бангкок. В рейтингу також представлені Схід та США: Дубай зайняв шосте місце, а напрямок Нью-Йорк — Лондон замкнув десятку найкращих.

Найзавантаженіші маршрути авіаперельотів у світі у 2024 році;

  • Гонконг — Тайбей;
  • Каїр — Джідда;
  • Сеул Інчхон — Токіо Наріта;
  • Куала-Лумпур — Сінгапур Чангі;
  • Сеул Інчхон — Осака Кансай;
  • Дубай — Ер-Ріяд;
  • Бангкок — Гонконг;
  • Джакарта — Сінгапур Чангі;
  • Бангкок — Сінгапур Чангі;
  • Нью-Йорк JFK — Лондон Хітроу.

Зазначимо, що загалом в Європі можна знайти безліч мальовничих місць для відпочинку, однак одне з них особливо зачаровує своєю святковою атмосферою. Однак часто люди зимою обирають Краків — місто на півдні Польщі, яке поєднало в собі культурну спадщину та сучасну чарівність.

Додамо, що у рейтингу від Euromonitor International найпривабливішим містом визнано столицю Франції Париж. У 2024 році його відвідали понад 17 мільйонів туристів. До трійки лідерів також увійшли Мадрид і Токіо.