Ці десять міст були найпопулярнішими серед туристів у 2024 році: хто входить в рейтинг

Четвертий рік поспіль найпривабливішим містом світу визнається Париж. При визначенні рейтингу враховувались такі показники як туризм, сталий розвиток і економічна ефективність.

У рейтингу від Euromonitor International найпривабливішим містом визнано столицю Франції Париж. У 2024 році його відвідали понад 17 мільйонів туристів. До трійки лідерів також увійшли Мадрид і Токіо.

При визначенні популярності враховувались декілька показників. Серед них економічна та ділова активність, туризм та безпека, сталий розвиток, привабливість та потенціал міст.

Загалом цього року в десятці найкращих напрямків домінують шість європейських міст. Також відзначається зростання кількості неєвропейських напрямків. Зокрема, Азіатсько-Тихоокеанський регіон продемонстрував високі позиції: Токіо посідає третє місце, Сідней — восьме, Сінгапур — девʼяте. Єдиним містом США в десятці найкращих став Нью-Йорк — він на шостому місці.

Топ десять найпопулярніших міст у світі за 2024 рік:

Париж;

Мадрид;

Токіо;

Рим;

Мілан;

Нью-Йорк;

Амстердам;

Сідней;

Сінгапур;

Барселона.

Найкращим містом за туристичною політикою та привабливістю визнаний Бангкок. Протягом року місто зустріло 32,4 мільйона туристів. За показником "Економічна та ділова ефективність" лідирує Сінгапур.

Нагадаємо, що раніше в Європі визначили 10 кращих та найгірших міст. Для цього опитували жителів міст, й під час опитування респондентам ставилося питання про те, наскільки вони "задоволені" життям у своєму рідному місті.

Додамо, що також були визначені найкомфортніші міста для подорожі на Різдво. В трійку "лідерів" увійшли європейські міста. Це свідчить про те, що європейців приваблює ідея святкування Різдва у традиційному стилі.