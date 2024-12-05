Эти десять городов были самыми популярными среди туристов в 2024 году: кто входит в рейтинг

Четвертый год подряд самым привлекательным городом мира признается Париж. При определении рейтинга учитывались такие показатели как туризм, устойчивое развитие и экономическая эффективность.

В рейтинге от Euromonitor International самым привлекательным городом признан столицу Франции Париж. В 2024 году его посетили более 17 миллионов туристов. В тройку лидеров также вошли также Мадрид и Токио.

При определении популярности учитывались несколько показателей. Среди них экономическая и деловая активность, туризм и безопасность, устойчивое развитие, привлекательность и потенциал городов.

Всего в этом году в десятке лучших направлений доминируют шесть европейских городов. Также отмечается рост количества неевропейских направлений. В частности, Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал высокие позиции: Токио занимает третье место, Сидней — восьмое, Сингапур — девятое. Единственным городом США в десятке лучших стал Нью-Йорк — он на шестом месте.

Топ десять самых популярных городов в мире за 2024 год:

Париж;

Мадрид;

Токио;

Рим;

Милан;

Нью-Йорк;

Амстердам;

Сидней;

Сингапур;

Барселона.

Лучшим городом по туристической политике и привлекательности признан Бангкок. В течение года город встретил 32,4 миллиона туристов. По показателю "Экономическая и деловая эффективность" лидирует Сингапур.

Напомним, что ранее в Европе определили 10 лучших и худших городов. Для этого опрашивали жителей городов, и во время опроса респондентам задавался вопрос о том, насколько они "довольны" жизнью в своем родном городе.

Добавим, что также были определены самые комфортные города для путешествия на Рождество. В тройку "лидеров" вошли европейские города. Это свидетельствует о том, что европейцев привлекает идея празднования Рождества в традиционном стиле.