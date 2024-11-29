Ярмарки, бари та ресторани: яке з європейських міст особливо приваблює туристів взимку (фото)

В Європі можна знайти безліч мальовничих місць для відпочинку, однак одне з них особливо зачаровує своєю святковою атмосферою.

Хоча в Європі визначилися зі списком 10 найкращих міст, однак взимку у туристів інші переваги. Еxpress розповідає, що для зимового відпочинку люди обирають Краків — місто на півдні Польщі, яке поєднало в собі культурну спадщину та сучасну чарівність.

Старе місто Кракова є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Воно перетворюється на казку, коли покривається снігом. У 2024 році Краків посів четверте місце серед п'яти найзручніших для піших прогулянок міст Європи.

Місто легко пройти пішки. Завдяки компактному плануванню туристи можуть обійти всі п'ять головних визначних пам'яток Кракова всього за годину, подолавши відстань всього 3,6 милі.

Ідеальна відправна точка для пішохідної екскурсії — центр міста з його середньовічною чарівністю. Ринкова площа вважається однією з найкрасивіших у Європі.

"У той момент, коли ви входите на площу, ваша щелепа відвисає від того, наскільки все це має неймовірний вигляд: з повними барами та ресторанами, екскурсіями та групами людей, які насолоджуються пишнотою, яку може запропонувати Краків", — розповідають туристи.

Також неможливо пропустити зимовий ярмарок в центрі міста. Там можна придбати різноманітні подарунки — від іграшок ручної роботи та святкових прикрас до традиційного польського одягу.

Людей привертає й запах смачної їжі. На ярмарку можна знайти безліч м'яса, сирів, польські кнедлики та традиційну їжу інших країн світу.

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