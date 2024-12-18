Наибольшее количество билетов продано по этим маршрутам: топ самых популярных направлений авиаперелетов

Один из аэропортов Сингапура занял в десятке направлений аж три места с маршрутами в три страны.

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Авиаперелеты считаются самым удобным и быстрым вариантом передвижения. Туристическая аналитическая компания OAG опубликовала свой ежегодный список самых загруженных маршрутов авиаперелетов в мире. Рейтинг возглавил маршрут Гонконг — Тайбэй, пишет CNN.

Издание отмечает, что за год было куплено около 7 миллионов билетов на 105-минутный перелет между двумя городами. В прошлом году этот маршрут занял третье место.

Вторым в списке был маршрут Каир — Джедда с почти 5,5 миллионами проданных мест. Направление Египет — Саудовская Аравия показало удивительно быстрый рост за последние пять лет, поднявшись с 14-го места в 2019 году на второе место в 2023 и 2024 годах. Третье место заняло направление Сеул — Токион.

Аэропорт Сингапура Чанги, который возглавил рейтинг 2023 года, занял в десятке лучших направлений с маршрутом в Куала-Лумпур, Джакарту и Бангкок. В рейтинге также представлены Восток и США: Дубай занял шестое место, а направление Нью-Йорк — Лондон замкнул десятку лучших.

Самые загруженные маршруты авиаперелетов в мире в 2024 году;

Гонконг — Тайбэй;

Каир — Джидда;

Сеул Инчхон — Токио Нарита;

Куала-Лумпур — Сингапур Чанги;

Сеул Инчхон — Осака Кансай;

Дубай — Эр-Рияд;

Бангкок — Гонконг;

Джакарта — Сингапур Чанги;

Бангкок — Сингапур Чанги;

Нью-Йорк JFK — Лондон Хитроу.

Отметим, что в целом в Европе можно найти множество живописных мест для отдыха, однако одно из них особенно завораживает своей праздничной атмосферой. Однако часто люди зимой выбирают Краков — город на юге Польши, который соединил в себе культурное наследие и современное очарование.

Добавим, что в рейтинге от Euromonitor International самым привлекательным городом признан столицу Франции Париж. В 2024 году его посетили более 17 миллионов туристов. В тройку лидеров также вошли Мадрид и Токио.