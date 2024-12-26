Мобілізація біженців: в Україні допустили ідею роботи ТЦК за кордоном (відео)

За словами нардепа від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної, створення ТЦК в інших країнах може знадобитися для залучення українців, які виїхали, до служби в ЗСУ. Тим часом в Україні масово "ходять під бронею" силовики, навчені поводитися зі зброєю.

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Не можна виключати, що українська влада не ініціює створення Територіальних центрів комплектування за кордоном, щоб призивати українських біженців до лав Збройних сил. Таку думку висловила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

На початку розмови політикиня засумнівалася в доцільності ідеї створення додаткових хабів за кордоном із метою мобілізації українців.

"Я не впевнена, що не дійде до цього [роботи ТЦК за кордоном]. Що означає хаби? Хіба зараз посольства та консульства не проводять достатньо зустрічей і консультацій?" — запитує вона.

Такі ініціативи можуть не розглядатися, оскільки незрозуміло, як розвиватиметься ситуація після інавгурації американського президента Дональда Трампа.

Южаніна розкритикувала ідею масового бронювання силовиків в Україні. Тисячі людей, навчених поводитися зі зброєю, з невідомих причин "ходять під бронею", зазначила вона.

Нардепка запропонувала змінити графіки робіт для силовиків: пів року служба на передовій, а потім — ротація.

"Це буде справедливо і підніме українцям настрій... Ми вже не знаємо, як впоратися із ситуацією, ТЦК викурювали з машини військовозобов'язаного, який не відчиняв їм двері авто... "Бусифікація" триває", — наголосила вона.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко говорив, що випадки "бусифікації" в Україні насправді поодинокі. Він стверджує, що ТЦК мобілізують тисячі людей, призваних на службу за повістками.

Тим часом у мережі 19 грудня з'явилося відео, як під Вишгородом воєнкоми задували газом автомобіль, усередині якого був водій. Також, щоб змусити його вийти з машини, газ підпалили. Міноборони заявило про категоричний осуд дій, що суперечать принципам служби в армії.