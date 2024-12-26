Мобилизация беженцев: в Украине допустили идею работы ТЦК за границей (видео)

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Нины Южаниной, создание ТЦК в других странах может понадобиться для привлечения выехавших из страны украинцев к службе в ВСУ. Тем временем в Украине массово "ходят под броней" силовики, наученные обращаться с оружием.

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Нельзя исключать, что украинские власти не инициируют создание Территориальных центров комплектования за границей, чтобы призывать украинских беженцев в ряды Вооруженных сил. Такое мнение выразила народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

Вначале разговора политик усомнилась в целесообразности идеи создания дополнительных хабов за рубежом с целью мобилизации украинцев.

"Я не уверена, что не дойдет до этого [работы ТЦК за границей]. Что значит хабы? Разве сейчас посольства и консульства не проводят достаточно встреч и консультаций?" — спрашивает она.

Подобные инициативы могут не рассматриваться, поскольку непонятно, как будет развиваться ситуация после инаугурации американского президента Дональда Трампа.

Южанина раскритиковала идею массового бронирования силовиков в Украине. Тысячи людей, наученных обращаться с оружием, по неизвестным причинам "ходят под броней", отметила она.

Нардеп предложила изменить графики работ для силовиков: полгода служба на передовой, а затем — ротация.

"Это будет справедливо и поднимет украинцам настроение… Мы уже не знаем, как справиться с ситуацией, ТЦК выкуривали из машины военнообязанного, который не открывал им двери авто… "Бусификация" продолжается", — подчеркнула она.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко говорил, что случаи "бусификации" в Украине на самом деле единичны. Он утверждает, что ТЦК мобилизуют тысячи людей, призванных на службу по повесткам.

Тем временем в сети 19 декабря появилось видео, как под Вышгородом военкомы задували газом автомобиль, внутри которого был водитель. Чтобы заставить его выйти из машины, газ также подожгли. Минобороны заявило о категорическом осуждении действий, противоречащим принципам службы в армии.