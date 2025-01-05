Підійдуть для будь-якого гаманця: названо найдешевші міста Європи (фото)

З ростом цін не завжди можна дозволити собі поїздку за кордон, однак відвідати ці міста можна без великих фінансових вкладень.

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В час зростання цін на продукти не завжди вистачає коштів на туризм. Тому найкращим варіантом може стати подорож до європейського міста з багатою історією та приголомшливою архітектурою без великої школи для свого гаманця. Тому USA Today Travel радить топ цікавих міст, які можуть похвалитися доступним житлом, перельотами та транспортом.

Топ найдешевших європейських міст

Столиця Польщі Варшава — одне з недооцінених міст в Європі. Старе місто внесено до списку ЮНЕСКО 1980 року, оскільки "становить винятковий приклад відбудови цілковито знищених пам’яток архітектури".

Також Варшава може похвалитись мистецтвом, культурою та чудовими зеленими парками. Мало хто знає, але місто славиться також своїм нічним життям. Проживання та переліт в польську столицю вийде дешевшим, ніж, наприклад, поїздка до Рима.

Варшава

Антверпен часто залишається в тіні Брюсселя, але це місто може похвалитися своєю атмосферою, багатою історією творчості та являється великим центром дизайнерів і художників. Тут знаходиться ще один об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — музей Плантена-Моретуса. Це чудовий варіант для тих, хто не любить екстремальний туризм.

Антверпен

Лісабон стає улюбленим європейським напрямком, поєднуючи мальовничу архітектуру, бруковані вулички зі спокійною морською атмосферою. Місто також досить бюджетне для мандрівників, а його чарівні райони підкорять мальовничими видами та приголомшливими краєвидами.

Лісабон

Чарівний Дублін відомий літературним і музичним минулим. Всі його пам'ятки можна дослідити пішки — навіть не прийдеться витрачатись на транспорт. Також мандрівники можуть відчути жваву пабну культуру міста.

Дублін

Багатьох відштовхує від Амстердаму найвищий туристичний податок у Європі, однак мандрівники можуть знайти способи насолоджуватися містом без шкоди для гаманця. Чудовий варіант — відвідати місто в міжсезоння, коли там менш людно. Туристи можуть недорого досліджувати мальовничі канали Амстердама. Також в місті доступний прокат велосипедів, а музеї в деякі дні взагалі безплатні.

Амстердам

Рейк'явік відомий як безпечне, доброзичливе місто, зручне для прогулянок. Ця найпівнічніша столиця світу відома північним сяйвом та своїми приголомшливими видами на снігові гори. Попри те, що місто вважається досить дорогим, однак існують бюджетні варіанти для дослідження природної краси Ісландії. Тут наявна низка бюджетних хостелів і безплатні геотермальні басейни.

Афінська Рив'єра славиться курортами, прекрасними пляжами та чудовими закладами харчування. І хоча деякі райони вважаються більш престижними та дорогими, однак витрати можна знизити при відвідинах місця в міжсезоння.

Афінська Рив'єра

Нагадаємо, раніше був складений рейтинг найпопулярніших міст серед туристів у 2024 році. Одне європейське місто займає перше місце декілька років поспіль.

Також варто зазначити про рейтинг кращих міст світу, які варто відвідати у 2025 році. В ньому враховані комфортність для життя та привабливість кожного.