Подойдут для любого кошелька: названы самые дешевые города Европы (фото)

С ростом цен не всегда можно позволить себе поездку за границу, однако посетить эти города можно без больших финансовых вложений.

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Во время роста цен на продукты не всегда хватает средств на туризм. Поэтому лучшим вариантом может стать путешествие в европейский город с богатой историей и потрясающей архитектурой без большой школы для своего кошелька. Поэтому USA Today Travel советует топ интересных городов, которые могут похвастаться доступным жильем, перелетами и транспортом.

Топ самых дешевых европейских городов

Столица Польши Варшава — один из недооцененных городов в Европе. Старый город внесен в список ЮНЕСКО в 1980 году, поскольку "представляет исключительный пример восстановления полностью уничтоженных памятников архитектуры".

Также Варшава может похвастаться искусством, культурой и прекрасными зелеными парками. Мало кто знает, но город славится также своей ночной жизнью. Проживание и перелет в польскую столицу выйдет дешевле, чем, например, поездка в Рим.

Варшава

Антверпен часто остается в тени Брюсселя, но этот город может похвастаться своей атмосферой, богатой историей творчества и является крупным центром дизайнеров и художников. Здесь находится еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — музей Плантена-Моретуса. Это отличный вариант для тех, кто не любит экстремальный туризм.

Антверпен

Лиссабон становится любимым европейским направлением, сочетая живописную архитектуру, мощеные улочки со спокойной морской атмосферой. Город также достаточно бюджетный для путешественников, а его очаровательные районы покорят живописными видами и потрясающими пейзажами.

Лиссабон

Очаровательный Дублин известен литературным и музыкальным прошлым. Все его достопримечательности можно исследовать пешком — даже не придется тратиться на транспорт. Также путешественники могут почувствовать оживленную пабную культуру города.

Дублин

Многих отталкивает от Амстердама самый высокий туристический налог в Европе, однако путешественники могут найти способы наслаждаться городом без ущерба для кошелька. Отличный вариант — посетить город в межсезонье, когда там менее людно. Туристы могут недорого исследовать живописные каналы Амстердама. Также в городе доступен прокат велосипедов, а музеи в некоторые дни вообще бесплатные.

Амстердам

Рейкьявик известен как безопасный, дружелюбный город, удобный для прогулок. Эта самая северная столица мира известна северным сиянием и своими потрясающими видами на снежные горы. Несмотря на то, что город считается достаточно дорогим, однако существуют бюджетные варианты для исследования природных красот Исландии. Здесь имеется ряд бюджетных хостелов и бесплатные геотермальные бассейны.

Рейкьявик

Афинская Ривьера славится курортами, прекрасными пляжами и великолепными заведениями питания. И хотя некоторые районы считаются более престижными и дорогими, однако расходы можно снизить при посещении места в межсезонье.

Афинская Ривьера

Напомним, ранее был составлен рейтинг самых популярных городов среди туристов в 2024 году. Один европейский город занимает первое место несколько лет подряд.

Также стоит отметить о рейтинге лучших городов мира, которые стоит посетить в 2025 году. В нем учтены комфортность для жизни и привлекательность каждого.