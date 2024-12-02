Куда поехать отдохнуть в 2025 году: рейтинг самых привлекательных городов мира

При определении рейтинга городов, которые стоит посетить в 2025 году, учитывали комфортность каждого города и его привлекательность. В рейтинг вошли те города, которые отмечаются историей, архитектурой, магазинами и ресторанами.

Отправляясь в путешествие, каждый хочет получить от него максимум удовольствия. Поэтому маркетинговое консалтинговое агентство Resonance в сотрудничестве с исследовательской компанией Ipsos провело опрос 22 000 человек в 30 странах мира и составило рейтинг "Лучших городов мира 2025 года", в котором учли комфортность для жизни и его привлекательность. Об этом пишет CNN.

В рейтинг вошли десять городов, которые обязательно нужно посетить в 2025 году. Шесть из них находятся в Западной Европе.

Десятку "самых любимых" городов возглавил Лондон. Этот город известен культурой, историческими памятниками, ночной жизнью и ресторанами.

Столица Франции Париж назван вторым по привлекательности городом. Он занимает высокие позиции благодаря достопримечательностям и множеству магазинов, которые привлекают любителей шопинга.

Третьим городом назван Нью-Йорк. Его любят за неповторимое культурное наследие, Бродвей и первоклассную кухню.

В Токио следует поехать, чтобы сходить в рестораны и походить по магазинам. Рим, который занимает пятое место, может похвастаться тысячелетней историей.

Барселона занимает шестое место. Она славится солнцем, пляжами, великолепной архитектурой и оживленной ночной жизнью. Мадрид находится на седьмом месте — город вкладывает значительные средства в свои парки.

На восьмом месте находится Дубай. Город уверенно зарекомендовал себя как "мировая игровая площадка". Берлин занял девятое место благодаря авангардному искусству.

Сингапур занимает десятое место. В город приезжают поесть — он славится неповторимой кухней и множеством магазинов.

Напомним, ранее Европейская комиссия провела исследование и составила список 10 лучших и 10 худших европейских городов для проживания. Для определения лучшего и худшего города были опрошены жители, которые рассказывали о комфортном проживании в нем.

Отметим, что существует также рейтинг лучших городов для празднования Рождества. Следует отметить, что европейцы любят провести его в традиционном стиле.