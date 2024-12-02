Куди поїхати відпочити в 2025 році: рейтинг найпривабливіших міст світу

Під час визначення рейтингу міст, які варто відвідати у 2025 році, враховували комфортність кожного міста та його привабливість. До рейтингу увійшли ті міста, які славляться історією, архітектурою, магазинами та ресторанами.

Вирушаючи в подорож, кожен хоче отримати від неї максимум задоволення. Тому маркетингове консалтингове агентство Resonance у співпраці з дослідницькою компанією Ipsos провело опитування 22 000 осіб у 30 країнах світу та склало рейтинг "Кращих міст світу 2025 року", в якому врахували комфортність для життя та його привабливість. Про це пише CNN.

До рейтингу увійшли десять міст, які обов'язково потрібно відвідати у 2025 році. Шість із них знаходяться у Західній Європі.

Десятку "найулюбленіших" міст очолив Лондон. Це місто відоме культурою, історичними пам'ятками, нічним життям та ресторанами.

Столиця Франції Париж названий другим за привабливістю містом. Він займає високі позиції завдяки визначним місцям та безлічі магазинів, які приваблюють любителів шопінгу.

Третім містом названий Нью-Йорк. Його люблять за неповторну культурну спадщину, Бродвей та першокласну кухню.

В Токіо слід поїхати, щоб сходити в ресторани та походити по магазинах. Рим, який займає п'яте місце, може похвалитися тисячолітньою історією.

Барселона займає шосте місце. Вона славиться сонцем, пляжами, чудовою архітектурою та жвавим нічним життям. Мадрид знаходиться на сьомому місці — місто вкладає значні кошти у свої парки.

На восьмому місці знаходиться Дубай. Місто впевнено зарекомендувало себе як "світовий ігровий майданчик". Берлін зайняв дев'яте місто завдяки авангардному мистецтву.

Сінгапур займає десяте місце. В місто приїжджають поїсти — воно славиться неповторною кухнею та безліччю магазинів.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія провела дослідження та склала список 10 найкращих та 10 найгірших європейських міст для проживання. Для визначення кращого та гіршого міста були опитані жителі, які розповідали про комфортне проживання в ньому.

Зазначимо, що існує також рейтинг найкращих міст для святкування Різдва. Слід зазначити, що європейці люблять провести його у традиційному стилі.