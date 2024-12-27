Питомцы агента 007: как животных превращали в шпионов и диверсантов спецслужбы мира

Животные на протяжении всего существования человечества являлись для нас компаньонами и помощниками. Однако мало кто знает, что некоторые из их видов помощи распространялись даже на область глобального шпионажа в пользу разных стран.

Related video

В сентябре в норвежских водах была обнаружена мертвой белуга, известная как Хвалдимир — удивительное сочетание человеческого шпионажа и дикой природы, известное многим в мире как кит-шпион. Кит получил известность в 2019 году после того, как был идентифицирован как подозреваемый в шпионаже в пользу России, к его телу была прикреплена упряжь, предназначенная для оборудования. Однако Хвалдимир является не единственным случаем, когда человечество сделало из животных героев фильмов о Бонде, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Игривое прозвище Хвалдимир, сочетающее норвежское слово "кит" ("hval") и имя президента РФ, намекало на предполагаемое происхождение белуги. Официальное вскрытие, проведенное норвежским Директоратом рыболовства, выявило особое внимание, которое было уделено этому морскому млекопитающему и его необычную роль не только в жизни подводного царства животных, но и в политической жизни различных стран мира.

Важно

Хорек спасший ускоритель частиц. Животное сэкономило 250 млн долларов

Использование животных в разведывательной деятельности не является беспрецедентным, о чем свидетельствуют эксперименты США и СССР времен холодной войны. В последнем существовала обширная программа подготовки морских животных для военных целей, которая прекратилась после распада СССР в 1991 году. Соединенные Штаты же также проявляли усилия в этой области, часто с разной степенью успеха. Например, в рамках операции ЦРУ Акустическая кошечка, в обычную кошку были вживлены подслушивающие устройства, что закончилось провалом, когда она забрела на дорогу.

Более же долговечным было использование голубей, оснащенных миниатюрными камерами, что позволило птицам незаметно делать снимки в запретных зонах во время Второй мировой и холодной войн. Этот подход послужил источником вдохновения для современных технологических попыток, таких как беспилотник ЦРУ, похожий на птицу, Проект Аквилин, и вдохновленный насекомыми проекта Инсектокоптер, разработанный в 1970-х годах. Хотя эти ранние прототипы не достигли полноценного рабочего состояния, они заложили основу для современных беспилотных технологий.

Еще один изобретательный, хотя и довольно необычный, метод появился во время Второй мировой войны. Британцы разработали план с использованием взрывчатки, спрятанной в крысиных тушках, намереваясь нарушить работу немецких промышленных предприятий. Хотя план провалился, когда крысы были перехвачены, изобретательность тактики вызвала такую паранойю среди немецких войск, что она непреднамеренно достигла своей цели, посеяв неразбериху и проблемы в логистике.

Хотя животные играли заметную роль в разведывательных операциях, человеческая изобретательность остается непревзойденной. Примером тому послужило эвакуация британскими оперативниками в 1985 году двойного агента Олега Гордиевского. Проявив быстроту мышления, они обезвредили сторожевых собак с помощью сыра и луковых чипсов и отвлекли кураторов стратегически своевременной сменой подгузников у ребенка. Такая импровизация подчеркивает сочетание изобретательности и смелости, необходимое в шпионаже при высоких и, зачастую, глобальных ставках.

История Хвалдимира и других агентов-животных отчетливо показывает развивающееся взаимодействие между инновациями, человеческой смекалкой и практичностью в мире шпионажа и природы, хотя и вызывает некоторые вопросы по поводу защиты личной жизни населения многих стран. В то время как технологии развиваются, эти истории служат напоминанием о важности адаптивности, смекалки и творчества в тяжелой и рискованной разведывательной работе, которую некоторые люди проводят бок о бок с пушистыми помощниками.

Ранее Фокус писал о том, как ученые скрестили свинью с бобами для получения альтернативы свиному мясу. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Ранее Фокус писал про интересную особенность змей. Они используют удивительную технику "катания колесом" дабы спастись от хищников.