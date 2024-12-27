Вихованці агента 007: як тварин перетворювали на шпигунів і диверсантів спецслужби світу

Тварини протягом усього існування людства були для нас компаньйонами і помічниками. Однак мало хто знає, що деякі з їхніх видів допомоги поширювалися навіть на сферу глобального шпигунства на користь різних країн.

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У вересні в норвезьких водах було виявлено мертву білугу, відому як Хвалдимир — дивовижне поєднання людського шпигунства і дикої природи, відоме багатьом у світі як кит-шпигун. Кит здобув популярність у 2019 році після того, як його ідентифікували як підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, до його тіла було прикріплено упряж, призначену для обладнання. Однак Хвалдимир є не єдиним випадком, коли людство зробило з тварин героїв фільмів про Бонда, пише The Conversation.

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Грайливе прізвисько Хвалдимир, що поєднує норвезьке слово "кит" ("hval") та ім'я президента РФ, натякало на передбачуване походження білуги. Офіційний розтин, проведений норвезьким Директоратом рибальства, виявив особливу увагу, приділену цьому морському ссавцю, і його незвичайну роль не тільки в житті підводного царства тварин, а й у політичному житті різних країн світу.

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Використання тварин у розвідувальній діяльності не є безпрецедентним, про що свідчать експерименти США і СРСР часів холодної війни. В останньому існувала велика програма підготовки морських тварин для військових цілей, яка припинилася після розпаду СРСР у 1991 році. Сполучені Штати ж також виявляли зусилля в цій галузі, часто з різним ступенем успіху. Наприклад, у рамках операції ЦРУ "Акустична кішечка", у звичайну кішку імплантували підслуховувальні пристрої, що закінчилося провалом, коли вона забрела на дорогу.

Більш же довговічним було використання голубів, оснащених мініатюрними камерами, що дало змогу птахам непомітно робити знімки в заборонених зонах під час Другої світової та холодної воєн. Цей підхід послужив джерелом натхнення для сучасних технологічних спроб, таких як безпілотник ЦРУ, схожий на птаха, Проєкт Аквілін, і натхненний комахами Проєкт Інсектокоптер, розроблений у 1970-х роках. Хоча ці ранні прототипи не досягли повноцінного робочого стану, вони заклали основу для сучасних безпілотних технологій.

Ще один винахідливий, хоча й досить незвичайний, метод з'явився під час Другої світової війни. Британці розробили план з використанням вибухівки, захованої в щурячих тушках, маючи намір порушити роботу німецьких промислових підприємств. Хоча план провалився, коли щурів було перехоплено, винахідливість тактики викликала таку параною серед німецьких військ, що вона ненавмисно досягла своєї мети, посіявши плутанину і проблеми в логістиці.

Хоча тварини відігравали помітну роль у розвідувальних операціях, людська винахідливість залишається неперевершеною. Прикладом тому послужила евакуація британськими оперативниками 1985 року подвійного агента Олега Гордієвського. Проявивши швидкість мислення, вони знешкодили сторожових собак за допомогою сиру і цибулевих чіпсів і відволікли кураторів стратегічно своєчасною зміною підгузків у дитини. Така імпровізація підкреслює поєднання винахідливості та сміливості, необхідне в шпигунстві за високих і, найчастіше, глобальних ставок.

Історія Хвалдіміра та інших агентів-тварин виразно показує взаємодію, що розвивається, між інноваціями, людською кмітливістю і практичністю у світі шпигунства і природи, хоча і викликає деякі питання з приводу захисту особистого життя населення багатьох країн. У той час як технології розвиваються, ці історії слугують нагадуванням про важливість адаптивності, кмітливості та творчості у важкій і ризикованій розвідувальній роботі, яку деякі люди проводять пліч-о-пліч із пухнастими помічниками.

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