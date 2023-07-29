Тхір врятував прискорювач частинок. Тварина заощадила 250 млн доларів

Коли багатомільйонний прискорювач частинок зіткнувся із серйозною проблемою, порятунок прийшов у вигляді тхора, на ім'я Феліція.

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Далекого 1951 року фізики, які працювали в Національній прискорювальній лабораторії (НАЛ), зіштовхнулися з серйозною проблемою, коли великий прискорювач частинок, що коштував сотні мільйонів доларів ще в ті часи, відмовився працювати. Рятівницею майбутніх фінансувань, кар'єр і наукового прогресу стала звичайна самка тхора, на ім'я Феліція. Про наукову кмітливість, величезні ризики та союз природи і технологій розповідає IFLScience.

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Найбільший і найдорожчий на той момент

Протягом п'яти років фізики з Іллінойсу працювали над створенням новітньої машини для масштабного просування науки вперед — синхротронного прискорювача протонів на 200 млрд електрон-вольт. На той момент це була найбільша і найпотужніша машина такого роду у світі, що дало змогу США посісти провідні позиції в галузі фізики частинок.

Але хвилювання змінилося розчаруванням: раз за разом машина не працювала. Після заміни 350 масивних магнітів проблему було виявлено: крихітні фрагменти металу забруднювали вакуумні трубки довжиною 2,5 кілометра. Як очистити трубку, вузьку, як тенісний м'яч, і довгу, як права притока Амазонки, найдовшої річки у світі? У світу не було часу на розгляди, і людство хотіло побачити результати, а не чергові затримки і провали. Час грав проти майбутнього кар'єр наукових співробітників, а легкого виходу із ситуації так і не передбачалося.

Феліція рятує науковий світ

Натхненний своїм йоркширським вихованням, британський інженер і винахідник Роберт Шелдон запропонував використовувати для цієї мети… тхора. Ідея здавалася божевільною, небезпечною авантюрою, але за неординарним рішенням стояла логіка і розрахунки. Будучи розумною, такою, що пройшла тренування, неймовірно повороткою, швидкою та такою, що ідеально підходить за розміром для проникнення в трубку, самка тхора Феліція навіть не підозрювала, що на її крихітних плечах лежить доля безлічі людей і наукового прогресу. Але час минав і вибір було зроблено на користь маленької рятівниці. Настав час Х і самку тхора опустили в трубку, давши потрібні команди. Навчена орієнтуватися у вузьких трубах, Феліція тягнула за мотузку, прикріплену до тампона для чищення, і успішно очистила величезну і заплутану мережу тунелів.

Це новаторське рішення дозволило прискорювачу нарешті досягти заданого рівня енергії, відкривши можливість для нових експериментів і проникнення в саму тканину Всесвіту. За таким нескінченним масштабом наукових можливостей ховалося скромне пухнасте звірятко, яке захекалося, але благородно виконало свою роботу.

Урок природи інженерам

Ця історія вирізняється не тільки успішним завершенням операції із запуску прискорювача, а й тим уроком, який вона дає в плані творчого підходу до вирішення проблем. У царині, де часто домінують складна математика і передові технології, які часом не залишають місця ризику і методам, що порушують усі традиції, просте і природне рішення виявилося ключем до порятунку технологічного дива.

Внесок Феліції в розвиток фізики — це нагадування про те, що іноді відповіді на найскладніші проблеми можна знайти в найнесподіваніших місцях. Чи то прискорювач частинок, чи будь-яка інша наукова задача, нестандартне мислення може призвести до революційних відкриттів.

Наукова спадщина Феліції

Робота Феліції в НАЛ була недовгою: вона, на жаль, померла 1972 року. Але її історія залишила незгладимий слід у світі науки, раз у раз спливаючи вже за 51 рік, нагадуючи про хоробрий подвиг маленького тхора, який врятував велику науку.

Фотографія Феліції-рятівниці в момент очищення трубок прискорювача Фото: Fermi National Accelerator Laboratory

У той час як ми продовжуємо розширювати межі технологій і розуміння, історія Феліції з Іллінойсу слугує свідченням людської винахідливості та дивовижних способів подолання труднощів, а також сили природи там, де придумані нами засоби виявляються неефективними. Це не просто жаліслива історія, а й надихаючий урок інновацій, здатний надихнути майбутні покоління вчених і винахідників.

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