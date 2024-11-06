Особливі гени бабусі: клонований тхір вперше у світі дав потомство (фото)

Дослідники показали милі знімки двох новонароджених дитинчат клонованого чорноногого тхора.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості живих істот: деякі з них давно вимерли, інші процвітають, а треті перебувають на межі зникнення. Вчені використовують різні стратегії й одна з них полягає в клонуванні, пише IFLScience.

Чорноногий тхір (Mustela nigripes) Антонія разом із сестрами Елізабет-Енн і Норін були створені з використанням заморожених клітин самки, на ім'я Вілла, яка померла в 1988 році. Генетичний матеріал тварини був збережений завдяки Frozen Zoo в San Diego Zoo Wildlife Alliance, при цьому ДНК самки, як стверджують вчені, містить втричі більше генетичних варіацій, ніж у сучасних чорноногих тхорів. Вчені вважають, це стало перевагою для клонування.

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Проблема полягає в тому, що сучасні чорноногі тхори народжуються всього від семи особин, а таке зниження генетичного матеріалу неминуче веде до ризику виникнення певних захворювань. Зокрема йдеться про лісову чуму та вірус собачої чуми.

Мета програми клонування полягає в тому, що генетика давно померлої Вілли дасть змогу повернути різноманітність виду і це важливий крок для довгострокового відновлення. Схоже, це спрацювало, оскільки у клонованої самки тхора Антонії народилося двійко дитинчат — вони стали першими в історії.

Учені показали потомство клонованої самки тхора Фото: Conservation Biology Institute

Науковці сподівалися, що Елізабет-Енн стане першою, у кого з'являться власні дитинчата, але нерозвинена репродуктивна система та гідрометрія завадили цьому. Тепер самка Антонія назавжди увійшла в історію чорноногих тхорів, ставши першим в історії клоном виду, що зникає, який дав потомство.

Загалом ученим знадобилося понад 35 років, щоб у клонованих тхорів нарешті з'явилися дитинчата. Малюки народилися в Смітсонівському національному зоопарку та Інституті біології охорони природи (NZCBI) у Фронт-Роялі.

За словами старшого куратора проєкту Пола Марінарі, народження тхорів стало новою віхою у справі збереження видів, що зникає. Багато партнерів Програми відновлення чорноногих тхорів продовжують свої інноваційні зусилля з порятунку цього виду і слугують прикладом для інших програм зі збереження по всьому світу.

Дослідники зазначають, що народження клонованих тварин насправді є важливим не тільки для чорноногих тхорів, а й інших видів, що зникають. Команда, що стоїть за створенням дитинчат, також зосереджена на збереженні середовища проживання, боротьбі з хворобами й, зрештою, на реінтродукції тхорів у дику природу.

Раніше Фокус писав про те, яких тварин вдалося клонувати вченим.