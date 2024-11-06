Особенные гены бабушки: клонированный хорек впервые в мире дал потомство (фото)

Исследователи показали милые снимки двух новорожденных детенышей клонированного черноногого хорька.

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Земля является домом для невероятного количества живых существ: некоторые из них давно вымерли, другие процветают, а третьи находятся на грани исчезновения. Ученые используют различные стратегии и одна из них заключается в клонировании, пишет IFLScience.

Черноногий хорек (Mustela nigripes) Антония вместе с сестрами Элизабет-Энн и Норин были созданы с использованием замороженных клеток самки по имени Уилла, умершей в 1988 году. Генетический материал животного был сохранен благодаря Frozen Zoo в San Diego Zoo Wildlife Alliance, при этом ДНК самки, как утверждают ученые, содержит втрое больше генетических вариаций, чем у современных черноногих хорьков. Ученые полагают, это стало преимуществом для клонирования.

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Проблема заключается в том, что современные черноногие хорьки рождаются всего от семи особей, а такое снижение генетического материала неминуемо ведет к риску возникновения определенных заболеваний. В том числе речь идет о лесной чуме и вирусе собачьей чумы.

Цель программы клонирования заключается в том, что генетика давно умершей Уиллы позволит вернуть разнообразие вида и это важный шаг для долгосрочного восстановления. Похоже, это сработало, так как у клонированной самки хорька Антонии родилось два детеныша — они стали первыми в истории.

Ученые показали потомство клонированной самки хорька Фото: Conservation Biology Institute

Ученые надеялись, что Элизабет-Энн станет первой, у кого появятся собственные детеныши, но неразвитая репродуктивная система и гидрометрия помешали этому. Теперь самка Антония навсегда вошла в историю черноногих хорьков, став первым в истории клоном исчезающего вида, который дал потомство.

В общей сложности ученым потребовалось более 35 лет, чтобы у клонированных хорьков наконец-то появились детеныши. Малыши родились в Смитсоновском национальном зоопарке и Институте биологии охраны природы (NZCBI) в Фронт-Рояле.

По словам старшего куратора проекта Пола Маринари, рождение хорьков стало новой вехой в деле сохранения исчезающих видов. Многие партнеры Программы восстановления черноногих хорьков продолжают свои инновационные и вдохновляющие усилия по спасению этого вида и служат примером для других программ по сохранению по всему миру.

Исследователи отмечают, что рождение клонированных животных на самом деле является важным не только для черноногих хорьков, но и других исчезающих видов. Команда, стоящая за созданием детенышей, также сосредоточена на сохранении среды обитания, борьбе с болезнями и, в конечном счете, на реинтродукции хорьков в дикую природу.

Ранее Фокус писал о том, каких животных удалось клонировать ученым.