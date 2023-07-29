Хорек спасший ускоритель частиц. Животное сэкономило 250 млн долларов

Когда многомиллионный ускоритель частиц столкнулся с серьезной проблемой, спасение пришло в виде хорька по имени Фелиция.

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В далеком 1951 году физики, работающие в Национальной ускорительной лаборатории, столкнулись с серьезной проблемой, когда большой ускоритель частиц, стоящий сотни миллионов долларов еще в те времена, отказался работать. Спасительницей будущих финансирований, карьер и научного прогресса стала обыкновенная самка хорька по имени Фелиция. О научной смекалке, огромных рисках и союзе природы и технологий рассказывает IFLScience.

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Самый большой и самый дорогой на тот момент

В течение пяти лет физики из Иллинойса трудились над созданием новейшей машины для масштабного продвижения науки вперед — синхротронного ускорителя протонов на 200 млрд. электрон-вольт. На тот момент это была самая большая и мощная машина такого рода в мире, что позволило США занять лидирующие позиции в области физики частиц.

Но волнение сменилось разочарованием: раз за разом машина не работала. После замены 350 массивных магнитов проблема была обнаружена: крошечные фрагменты металла загрязняли вакуумные трубки длиной 2,5 километра. Как очистить трубку, узкую, как теннисный мяч и длинной с правый приток Амазонки, самой длинной реки в мире? У мира не было времени на разбирательства и человечество хотело увидеть результаты, а не очередные заминки и провалы. Время играло против будущего карьер научных сотрудников, а легкого выхода из ситуации так и не предвиделось.

Фелиция спасает научный мир

Вдохновленный своим йоркширским воспитанием, британский инженер и изобретатель Роберт Шелдон предложил использовать для этой цели… хорька. Идея казалась безумной, опасной авантюрой, но за неординарным решением стояла логика и расчеты. Будучи умной, прошедшей тренировки, невероятно поворотливой, быстрой и идеально подходящей по размеру, для проникновения в трубку, самка хорька Фелиция даже не подозревала, что на ее крохотных плечах лежит судьба множества людей и научного прогресса. Но время шло и выбор был сделан в пользу маленькой спасительницы. Настал час Х и самку хорька опустили в трубку, дав нужные команды. Обученная ориентироваться в узких трубах, Фелиция тянула за веревку, прикрепленную к чистящему тампону, и успешно очистила огромную и запутанную сеть туннелей.

Это новаторское решение позволило ускорителю наконец-то достичь заданного уровня энергии, открыв возможность для новых экспериментов и проникновения в саму ткань Вселенной. За таким бесконечным масштабом научных возможностей скрывался запыхавшийся, но благородно выполнивший свою работу скромный пушистый зверек.

Урок природы инженерам

Эта история отличается не только успешным завершением операции по запуску ускорителя, но и тем уроком, который она дает в плане творческого подхода к решению проблем. В области, где часто доминируют сложная математика и передовые технологии, порой не оставляющие места риску и нарушающим все традиции методам, простое и естественное решение оказалось ключом к спасению технологического чуда.

Вклад Фелиции в развитие физики — это напоминание о том, что иногда ответы на самые сложные проблемы можно найти в самых неожиданных местах. Будь то ускоритель частиц или любая другая научная задача, нестандартное мышление может привести к революционным открытиям.

Научное наследие Фелиции

Работа Фелиции в НАЛ была недолгой: она, к сожалению, скончалась в 1972 году. Но ее история оставила неизгладимый след в мире науки, то и дело всплывая уже спустя 51 год, напоминая о храбром подвиге маленьком хорька, спасшего большую науку.

Фотография Фелиции-спасительницы в момент очищения трубок ускорителя Фото: Fermi National Accelerator Laboratory

В то время как мы продолжаем расширять границы технологий и понимания, история Фелиции из Иллинойса служит свидетельством человеческой изобретательности и удивительных способов преодоления трудностей, а также силы природы там, где придуманные нами средства оказываются неэффективными. Это не просто душещипательная история, но и вдохновляющий урок инноваций, способный вдохновить будущие поколения ученых и изобретателей.

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