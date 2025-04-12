Невозможно разгадать тайну ископаемого без ног и головы: 444 млн лет назад его "вывернуло наизнанку"

В сланцах к северу от Кейптауна в Южной Африке был обнаружен совершенно новый вид примитивного членистоногого, возраст которого составляет 444 миллиона лет. Загадочный экземпляр настолько странен, что ученые не могут проследить его эволюционные связи — образец сохранился вывернутым наизнанку.

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Об этом пишет IFLScience.

По словам профессора Сары Гэбботт из Школы географии, геологии и окружающей среды Университета Лестера, которая первой открыла ископаемые останки нового вида, палеонтология во многом похожа на детективную работу. Ученым предоставляется ограниченная информация, а далее им необходимо собрать воедино улики, что позволяет выяснить время смерти и идентичность окаменелостей.

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Во время обнаружения останков, которые позже получили имя окаменелость Сью, в слоях горных пород в Южной Африке, ученые сразу же поняли, что перед ними нечто особенное и необычное. Потребовалось три дня, чтобы команда смогла осторожно выкопать окаменелости из скалы и заключить ее в гипс.

По словам команды, окаменелость была настолько необычной, что ее исследование стало настоящим испытанием — ни одна из ее сохранившихся анатомических структур не была похожа на другие ископаемые. Позже ученые заметили, что на останках сохранились мышцы. Более того, ученые также обнаружили, что окаменелость была найдена вывернутой наизнанку: прочный панцирь, который обычно окаменевает, практически отсутствовал, и все ее внутренности сохранились исключительно хорошо.

Предыдущие исследования уже показали, что около 440 миллионов лет назад на планете произошло оледенение, уничтожившее около 85% всех видов на планете — это событие стало одним из пяти известных крупнейших массовых вымираний на Земле. Теория ученых заключается в том, что конкретный морской бассейн, в котором сохранилась Сью, был своего рода убежищем, которое избежало худшего из заморозков, создав небольшой карман, где могла выжить жизнь, но условия были далеки от идеальных.

Профессор Сара Гэбботт возле места, где была обнаружена окаменелость Фото: University of Leicester

По словам Гэбботт, анализ химии сланцев, в которых была найдена окаменелость, показал, что в то время на дне океана были очень суровые условия. Здесь почти полностью отсутствовал кислород, а в промежутках между зернами осадка был сероводород.

Команда полагает, что именно эти необычные условия, вероятно, привели к ее сохранению наизнанку, но точные детали все еще предстоит выяснить. Основной минерал, заменивший все внутренности окаменелости, прежде чем они сгнили, — это фосфат кальция — тот же минерал, из которого сделаны наши кости и зубы.

Несмотря на то, что окаменелость хорошо сохранилась, ученые все еще не могут обнаружить ее место на древе жизни. Теперь, в ново статье, ученые наконец-то описали вид — он получил название Keurbos susanae в честь мамы Гэбботт.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как появляются окаменелости животных.