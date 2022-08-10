Отвратительный и вонючий эксперимент: ученые узнали, как появляются окаменелости животных

Новое исследование показало, почему хорошо сохраняются мягкие ткани древних живых существ в виде окаменелостей.

Новое исследование ученых из Лестерского университета, Великобритания, изменило представление научного сообщества о том, как формируются окаменелости мягких тканей древних животных, сообщает Forbes.

Большинство окаменелостей древних животных, которые находят ученые, представляют собой застывшие в камне останки твердых тканей – костей и зубов. Но иногда ученым везет, и они находят кроме твердых тканей, еще и мягкие – кожу, мышцы и внутренние органы. Это означает, что какие-то особые условия помогли этим мягким тканям превратится в окаменелость и сохранится до наших дней.

Но ученых беспокоил один вопрос: почему некоторые внутренние органы древних живых существ превращаются в окаменелости чаще, чем другие? Ученые из Лестерского университета нашли один из возможных ответов на эту загадку.

Для того, чтобы найти ответ на давно интересующий вопрос, ученые изучили химические реакции, которые происходят в теле гниющей рыбы в течение 2,5 месяцев.

"Один из самых лучших способов превращения мягких тканей в окаменелость является их превращение в минерал апатит (фосфат кальция). Ученые много лет изучали этот процесс превращения и пытались понять, как он происходит. Единственное, что стало известно точно, это то, что некоторые внутренние органы превращаются в окаменелости намного чаще, чем другие. В ходе нашего нового исследования у нас был отвратительный и вонючий эксперимент с гниющей рыбой, но нам удалось сделать интересное открытие", — говорит Томас Клементс из Лестерского университета.

[ + – ] Это окаменелость древней рыбы, которая жила 50 млн лет назад и ее останки обнаружили в США Фото: Forbes

В ходе исследование ученые выяснили, что особая химия тканей становится причиной того, с какой вероятностью внутренние органы превратятся в окаменелость.

"Все органы разлагаются одинаково, но, чтобы они превратились в окаменелость их кислотность должна быть ниже порогового значения", — говорит Клементс.

Исследование показало, что при таком уровне кислотности начинается процесс превращения некоторых мягких тканей в камень. Ученые считают, что пищеварительная система чаще всего достигает необходимого уровня кислотности и ее ткани чаще превращаются в камень и хорошо сохраняются.

"Некоторым людям кажется странным то, что мы наблюдали пару месяцев за гниющей рыбой, но для палеонтологов важно понимать, как происходит процесс разложения, чтобы выяснить, какие ткани животного скорее всего, окаменеют и как они будут выглядеть в будущем. Наши результаты дают возможность ответить на вопрос касательно того, почему часто у древних животных хорошо сохраняется, например, кишечник и никогда не превращается в камень печень", — говорит Сара Гэбботт из Лестерского университета.

Как уже писал Фокус, палеонтологи обнаружили в Англии редкую окаменелость древней рыбы, которая жила 180 млн лет назад. Вместе с останками этой рыбы, ученые обнаружили также окаменелости и других морских существ.

Также Фокус уже писал о том, что ученым удалось обнаружить первого хищника на Земле. Это существо жило в океане 560 млн лет назад.