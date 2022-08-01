В Британии на ферме нашли редкую окаменелость вымершей рыбы (фото)

В общей сложности ученые извлекли более 180 отдельных ископаемых образцов, включая окаменевшие останки насекомых, белемнитов, аммонитов, улиток, кальмаров и ихтиозавров.

На юго-западе Англии в графстве Глостершир была обнаружена настоящая сокровищница морских окаменелостей, датируемых примерно 183 миллионами лет, пишет Express.

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Группа удивительно хорошо сохранившихся окаменелостей была обнаружена на ферме супружеской парой палеонтологов Невилла и Салли Холлингворт.

В общей сложности ученые извлекли в ходе раскопок более 180 отдельных ископаемых образцов, в том числе окаменевшие останки рыб, насекомых, белемнитов, аммонитов, двустворчатых моллюсков, улиток, кальмаров и крупных морских рептилий, известных как ихтиозавры.

[ + – ] У Pachycormus сохранились даже мягкие ткани, которые обычно не окаменевают, включая глаза и чешую.

Однако самой запоминающиеся находкой была голова Pachycormus, представителя вымершего рода лучеперых рыб. Образец Pachycormus выделялся исключительной сохранностью, сохранились даже мягкие ткани, которые обычно не окаменевают, включая глаза и чешую.

После замечательной находки Холлингсворт поделились образцом Pachycormus с ThinkSee3D, фирмой, которая создает цифровые модели окаменелостей.

Эта реконструкция позволит исследователям во всем мире более внимательно изучить необычную окаменелость, необязательно имея доступ к ее физическому образцу.

Напомним, что ранее в водах Аляски обнаружили редкую прозрачную рыбу. Как оказалось, благодаря длине волн света, проходящих через воду рыба маскируется и спасается от хищников.

А вот в Марокко исследователи нашли окаменелости и зубы существа, которое сильно похоже на Лох-несское чудовище. Этим созданием оказался плезиозавр, возраст которого составляет возрастом 100 миллионов лет.