В Британии на ферме нашли редкую окаменелость вымершей рыбы (фото)
В общей сложности ученые извлекли более 180 отдельных ископаемых образцов, включая окаменевшие останки насекомых, белемнитов, аммонитов, улиток, кальмаров и ихтиозавров.
На юго-западе Англии в графстве Глостершир была обнаружена настоящая сокровищница морских окаменелостей, датируемых примерно 183 миллионами лет, пишет Express.
Группа удивительно хорошо сохранившихся окаменелостей была обнаружена на ферме супружеской парой палеонтологов Невилла и Салли Холлингворт.
В общей сложности ученые извлекли в ходе раскопок более 180 отдельных ископаемых образцов, в том числе окаменевшие останки рыб, насекомых, белемнитов, аммонитов, двустворчатых моллюсков, улиток, кальмаров и крупных морских рептилий, известных как ихтиозавры.
Однако самой запоминающиеся находкой была голова Pachycormus, представителя вымершего рода лучеперых рыб. Образец Pachycormus выделялся исключительной сохранностью, сохранились даже мягкие ткани, которые обычно не окаменевают, включая глаза и чешую.
После замечательной находки Холлингсворт поделились образцом Pachycormus с ThinkSee3D, фирмой, которая создает цифровые модели окаменелостей.
Эта реконструкция позволит исследователям во всем мире более внимательно изучить необычную окаменелость, необязательно имея доступ к ее физическому образцу.
Напомним, что ранее в водах Аляски обнаружили редкую прозрачную рыбу. Как оказалось, благодаря длине волн света, проходящих через воду рыба маскируется и спасается от хищников.
А вот в Марокко исследователи нашли окаменелости и зубы существа, которое сильно похоже на Лох-несское чудовище. Этим созданием оказался плезиозавр, возраст которого составляет возрастом 100 миллионов лет.