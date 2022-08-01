У Британії на фермі знайшли рідкісну скам'янілість вимерлої риби (фото)

Загалом учені отримали понад 180 окремих викопних зразків, враховуючи рештки комах, белемнітів, амонітів, равликів, кальмарів та іхтіозаврів.

На південному заході Англії в графстві Глостершир було знайдено справжню скарбницю морських скам'янілостей, датованих приблизно 183 мільйонами років, пише Express.

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Група скам'янілостей, які на диво добре збереглися, була знайдена на фермі подружньою парою палеонтологів Невілла та Саллі Холлінгворт.

Загалом учені витягли в процесі розкопок понад 180 окремих викопних зразків, зокрема останки риб, комах, белемнітів, амонітів, двостулкових молюсків, равликів, кальмарів і великих морських рептилій, відомих як іхтіозаври.

[ + – ] У Pachycormus збереглися навіть м'які тканини, які зазвичай не кам'яніють, враховуючи очі та луску

Проте найзнаменитішою знахідкою була голова Pachycormus, представника вимерлого роду променеперих риб. Зразок Pachycormus виділявся винятковою збереженістю, збереглися навіть м'які тканини, які зазвичай не кам'яніють, враховуючи очі та луску.

Після чудової знахідки Холлінгсворт поділилися зразком Pachycormus із ThinkSee3D, фірмою, яка створює цифрові моделі скам'янілостей.

Ця реконструкція дозволить дослідникам у всьому світі уважніше вивчити незвичайну скам'янілість, необов'язково маючи доступ до її фізичного зразка.

Нагадаємо, що раніше у водах Аляски виявили рідкісну прозору рибу. Як з'ясувалося, завдяки довжині хвиль світла, що проходять через воду, риба маскується і рятується від хижаків.

А ось у Марокко дослідники знайшли скам'янілості та зуби істоти, яка сильно схожа на лох-несське чудовисько. Цим створенням виявився плезіозавр, вік якого становить віком 100 мільйонів років.