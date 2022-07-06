Велика рідкість. У водах Аляски знайшли рідкісну прозору рибу (фото)

Своє незвичайне прозоро-червоне тіло риба використовує для маскування і добре справляється.

Під час свого недавнього дослідження у водах Аляски вчені виявили прозору рибу. Ним виявився плямистий морський слизняк, що рідко зустрічається, пише Mashable.

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"Я давно сподівалася побачити одного з них на власні очі. Плямистий морський слимачок Crystallichthys cyclospilus — велика рідкість", — розповіла біологиня Сара Фрідман з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

Поки команда знайшла близько 5 риб. Плямистий морський слимак водиться на глибині від 100 до 200 м. Тому звичайна людина ніколи з ним не зіткнеться.

Їх прозорі червоні тіла унікальні й мають природне маскування. Це адаптація, яку використовують глибоководні істоти, такі як плямистий морський слимак, щоб маскуватися за допомогою довжини хвиль світла, що проходять через воду. Червоне світло має найкоротшу довжину хвилі, а це означає, що воно ніколи не досягає глибоких темних вод. Це робить глибоководних тварин практично невидимими для хижаків.

[ + – ] Вчені також знайшли кілька інших цікавих видів, включаючи рибу-вудильника (або морський чорт)

За словами Фрідман, у слимака є ще одна цікава особливість. Вони мають присоски в нижній частині тіла. Це допомагає їм прикріплюватися до скель і міцно триматися у сильних течіях. Причому морські слимаки — один із небагатьох видів риб, що мають таку будову.

Фрідман також згадала про кілька інших цікавих видів, з якими вона зіткнулася під час експедиції, зокрема про рибу-вудильника (або морського чорта). У цих тварин на лобі є відросток, що містить мільйони світлопродукуючих бактерій, які випромінюють світло. Так вудильники виманюють свою жертву з темних глибин.

Нагадаємо, що раніше в Камбоджі виявили найбільшу прісноводну рибу. Цією величезною істотою виявився скат. Його довжина становить 4 м, а вага — дивовижні 300 кг.