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Большая редкость. В водах Аляски нашли редкую прозрачную рыбу (фото)

Юлия Чайка
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пятнистый морской слизень, прозрачно-красноватое тело, фото
Найденный учеными пятнистый морской слизень

Свое необычное прозрачно-красноватое тело рыба использует для маскировки и отлично с этим справляется.

В ходе своего недавнего исследования в водах Аляски ученые обнаружили прозрачную рыбу. Им оказался редко встречающийся пятнистый морской слизень, пишет Mashable.

"Я давно надеялась увидеть одного из них собственными глазами. Пятнистый морской слизень Crystallichthys cyclospilus — большая редкость", — рассказала биолог Сара Фридман из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Пока команда нашла около 5 рыб. Пятнистый морской слизень водится на глубине от 100 до 200 м. Поэтому обычный человек никогда с ним не столкнется.

Их прозрачные красноватые тела уникальны и имеют естественную маскировку. Это адаптация, которую используют глубоководные существа, такие как пятнистый морской слизень, чтобы маскироваться с помощью длин волн света, проходящих через воду. Красный свет имеет самую короткую длину волны, а это означает, что он никогда не достигает глубоких темных вод. Это делает глубоководных животных практически невидимыми для хищников.

морской черт, черный фон, фото
Ученые также нашли несколько других интересных видов, включая рыбу-удильщика (или морской черт)

По словам Фридмана, у слизня есть еще одна интересная особенность. У них есть присоски в нижней части тела. Это помогает им прикрепляться к скалам и крепко держаться в сильных течениях. Причем морские слизни — один из немногих видов рыб, имеющих такое строение.

Фридман также упомянула о нескольких других интересных видах, с которыми она столкнулась во время экспедиции, в том числе о рыбе-удильщике (или морской черт). У этих животных на лбу есть отросток, содержащий миллионы светопродуцирующих бактерий, которые излучают свет. Таким образом удильщики выманивают свою добычу из темных глубин.

Напомним, что ранее в Камбодже обнаружили самую большую пресноводную рыбу. Этим огромным существом оказался скат. Его длина составляет 4 м, а вес — умопомрачительные 300 кг.