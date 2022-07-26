Окаменелость возрастом 560 млн лет. Ученые нашли первое на Земле животное-хищника

Существо, напоминающее медузу, является самым первым из известных живых организмов с четким строением тела.

Группа ученых обнаружила недалеко от города Лестер, Англия, окаменелость древней медузы, которая жила 560 млн лет назад. Ученые считают, что это самый первый представитель животных-хищников на Земле, а также это первое столь древнее существо с четким строением тела, пишет Daily Mail.

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Древнее существо, которое напоминает по строению тела современную медузу нашли в окаменелости, возраст которой 560 млн лет. Эту медузу назвали в честь известного британского телеведущего и создателя документальных фильмов о природе Дэвида Аттенборо — Auroralumina attenboroughii. Кстати этот 96-летний британский журналист и писатель до сих пор работает на BBC.

[ + – ] Древнее существо, которое напоминает по строению тела современную медузу нашли в окаменелости, возраст которой 560 млн лет Фото: Daily Mail

Самый первый хищник на Земле, жил на морском дне, имел вытянутую форму тела и множество щупалец, которыми животное ловило других живых существ. Длина тела этого существа составляла примерно 18 см.

[ + – ] Эту медузу назвали в честь известного британского телеведущего и создателя документальных фильмов о природе Дэвида Аттенборо — Auroralumina attenboroughii Фото: Daily Mail

"Считается, что современные группы сложных многоклеточных животных, таких как медузы появились только 540 млн лет назад после кембрийского взрыва. Это был период бурного развития жизни на Земле после массового вымирания. Но этот хищник жил на 20 млн лет раньше и это самое раннее существо с четким строением тела, которое нам известно", — говорит автор открытия Фил Уилби из Британской геологической службы.

[ + – ] Самый первый хищник на Земле, жил на морском дне, имел вытянутую форму тела и множество щупалец, которыми животное ловило других живых существ. Длина тела этого существа составляла примерно 18 см Фото: Daily Mail

Ученые обнаружили более тысячи окаменелостей древних животных, среди которых выделялась эта находка. Ученые проанализировали радиоактивный минерал циркон в породе, окружающей окаменелость, чтобы выяснить возраст первого хищника на Земле.

По словам ученых, им удалось обнаружить только одну такую окаменелость, но они считают, что где-то можно обнаружить и другие. Эти окаменелости могут быть ключом к пониманию того, когда зародилась на Земле сложная многоклеточная жизнь. Эта древняя медуза относится к группе животных, в которую входят современные кораллы, медуз и актинии.

[ + – ] По словам ученых, им удалось обнаружить только одну такую окаменелость, но они считают, что где-то можно обнаружить и другие. Эти окаменелости могут быть ключом к пониманию того, когда зародилась на Земле сложная многоклеточная жизнь Фото: Daily Mail

"Это удивительная находка, мы видим четкое строение тела, щупальца, которыми это животное захватывало свою жертву, как это делают современные кораллы и актинии. Это существо не похоже ни на одно животное из того же периода времени", — говорит Фрэнки Данн из Оксфордского университета.

По словам ученых, именно в результате кембрийского взрыва анатомия разных групп животных зафиксировала свою форму на следующие 500 млн лет.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили древнее морское существо, которое жило на Земле 500 млн лет назад. Оно похоже на современную креветку, но самое главное, что у него хорошо сохранился мозг.

Также Фокус, писал о том, что ученые определили, какое наземное животное было одним из первых настоящих плотоядных хищников на Земле. Эта саблезубая кошка обитала на планете 42 млн лет назад.