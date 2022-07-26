Скам'янілість віком 560 млн років. Учені знайшли першу на Землі тварину-хижака

Істота, що нагадує медузу, є найпершим із відомих живих організмів з чіткою будовою тіла.

Група вчених виявила неподалік міста Лестер, Англія, скам'янілість стародавньої медузи, яка жила 560 млн років тому. Вчені вважають, що це перший представник тварин-хижаків на Землі, а також це перша настільки стародавня істота з чіткою будовою тіла, пише Daily Mail.

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Стародавню істоту, яка нагадує за будовою тіла сучасну медузу, знайшли в скам'янілості, вік якої 560 млн років. Цю медузу назвали на честь відомого британського телеведучого та творця документальних фільмів про природу Девіда Аттенборо — Auroralumina attenboroughii. До речі, цей 96-річний британський журналіст і письменник досі працює на BBC.

[ + – ] Стародавню істоту, яка нагадує за будовою тіла сучасну медузу, знайшли в скам'янілості віком 560 млн років Фото: Daily Mail

Найперший хижак на Землі жив на морському дні, мав витягнуту форму тіла та безліч щупалець, якими тварина ловила інших живих істот. Довжина тіла цієї істоти становила приблизно 18 см.

[ + – ] Цю медузу назвали на честь відомого британського телеведучого та творця документальних фільмів про природу Девіда Аттенборо — Auroralumina attenboroughii Фото: Daily Mail

"Вважається, що сучасні групи складних багатоклітинних тварин, таких як медузи, з'явилися лише 540 млн років тому після кембрійського вибуху. Це був період бурхливого розвитку життя на Землі після масового вимирання. Але цей хижак жив на 20 млн років раніше, і це найбільш рання істота з чіткою будовою тіла, яка нам відома", — каже автор відкриття Філ Вілбі з Британської геологічної служби.

[ + – ] Найперший хижак на Землі жив на морському дні, мав витягнуту форму тіла та безліч щупалець, якими тварина ловила інших живих істот. Довжина тіла цієї істоти складала приблизно 18 см. Фото: Daily Mail

Учені виявили понад тисячу скам'янілостей стародавніх тварин, серед яких виділялася ця знахідка. Вчені проаналізували радіоактивний мінерал циркон у породі, що оточує скам'янілість, щоб з'ясувати вік першого хижака на Землі.

За словами вчених, їм вдалося виявити лише одну таку скам'янілість, але вони вважають, що десь можна знайти й інші. Ці скам'янілості можуть бути ключем до розуміння того, коли зародилося на Землі складне багатоклітинне життя. Ця давня медуза належить до групи тварин, до якої входять сучасні корали, медузи й актинії.

[ + – ] За словами вчених, їм вдалося виявити лише одну таку скам'янілість, але вони вважають, що десь можна знайти й інші. Ці скам'янілості можуть бути ключем до розуміння того, коли зародилося на Землі складне багатоклітинне життя. Фото: Daily Mail

"Це дивовижна знахідка, ми бачимо чітку будову тіла, щупальця, якими ця тварина захоплювала свою жертву, як це роблять сучасні корали й актинії. Ця істота не схожа на жодну тварину з того ж періоду часу", — каже Френкі Данн із Оксфордського університету .

За словами вчених, саме внаслідок кембрійського вибуху анатомія різних груп тварин зафіксувала свою форму на наступні 500 млн років.

Як уже писав Фокус, учені виявили давню морську істоту, яка жила на Землі 500 млн років тому. Вона схожа на сучасну креветку, але найголовніше, що в неї добре зберігся мозок.

Також Фокус писав про те, що вчені визначили, яка наземна тварина була одним із перших справжніх м'ясоїдних хижаків на Землі. Ця шаблезуба кішка жила на планеті 42 млн років тому.