Учені з'ясували, хто був одним із перших справжніх хижаків на Землі

Дослідники описали новий вид шаблезубих кішок, які були одними з перших на планеті, хто харчувався виключно м'ясом.

Учені описали новий вид шаблезубих хижаків, які жили 42 млн років тому на території Північної Америки. Нова стародавня хижа істота називалася Diegoaelurus vanvalkenburghae. І вчені вважають, що цей вид був одним із перших справжніх хижаків на планеті, повідомляє ScienceAlert.

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Нову шаблезубу стародавню тварину вчені описали тільки в частині нижньої щелепи з прикріпленими зубами. Скам'янілі щелепи виявили ще в 1988 році, і вони зберігалися в Музеї природної історії Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США. Тільки зараз вчені змогли вивчити цю знахідку й ідентифікувати її приналежність до нового виду шаблезубих кішок Diegoaelurus vanvalkenburghae.

Вік скам'янілості, яку знайшли неподалік від Сан-Дієго, оцінюється в 42 млн років. Тоді в Каліфорнії було набагато тепліше, і тут росли тропічні ліси.

[ + – ] Нову шаблезубу стародавню тварину вчені описали тільки в частині нижньої щелепи з прикріпленими зубами Фото: ScienceAlert

"Сьогодні тварини, які харчуються виключно м'ясом, не є чимось незвичайним. Багато хижаків так живуть. Але 42 млн років тому ссавці тільки починали розуміти, як це — жити лише за рахунок м'яса. Важливим еволюційним досягненням для цього стала поява особливих зубів, як у цього стародавнього хижака", — каже Ешлі Поуст із Музею природної історії Сан-Дієго.

За словами Поуста, D. vanvalkenburghae належить до підродини вимерлих шаблезубих кішок, яких називають махероїдами.

"Деякі предки ссавців мали довгі ікла, але в цього виду та його небагатьох родичів уперше з'явилися серед шаблезубих кішок особливі зуби спереду та всередині щелепи. І це дозволило цим тваринам жити виключно за рахунок м'ясної їжі. З того часу подібна будова щелепи в ході еволюції з'явилася в кількох груп тварин, незалежних одна від одної. Це відбувалося протягом мільйонів років", — каже Поуст.

Тут варто згадати найвідомішу шаблезубу кішку – смілодона, яка жила від 2,5 млн до 10 тисяч років тому в Північній і Південній Америці. Але Diegoaelurus був розміром із нинішню рись і був набагато меншим за смілодона, який був розміром із лева або тигра.

[ + – ] Ешлі Поуст тримає в руках щелепу шаблезубого хижака D. vanvalkenburghae. На задньому плані – череп смілодона Фото: ScienceAlert

"42 млн років тому на території Каліфорнії росли тропічні ліси, тут було тепліше та вологіше, ніж зараз. У цих лісах мешкало багато травоїдних тварин. А значить, у D. Vanvalkenburghae не було нестачі в здобичі. Тому ці тварини почали вести життя справжнього хижака, який харчується тільки м'ясом, раніше за більшість інших йому подібних ссавців хижаків", — говорить Поуст.

[ + – ] Смілодон. Реконструкція Фото: wikipedia

Учені з Музею природної історії Сан-Дієго навіть створили 3D-модель знайденої скам'янілості одного з перших хижаків. Її можна побачити, якщо перейти за посиланням.